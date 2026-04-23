Vazbu opustil další obviněný ve fotbalové korupční kauze, zbývá v ní jediný

Obhájce Prokeše Stanislav Keršner ČTK řekl, že zatím informaci nemá a nebude nic potvrzovat. Z původních čtyř tak zůstává za mřížemi poslední stíhaný.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí, počet nemusí být konečný. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 49 disciplinárních řízení.
„Pokud jde o vazbu obviněných, lze uvést, že dnešního dne státní zástupce VSZ v Olomouci rozhodl o tom, že u obviněného, který byl vzat do vazby Městským soudem v Brně, odpadl vazební důvod koluzní vazby,“ sdělil ČT Bartoš. ČTK jej rovněž kontaktovala, dosud se ale nevyjádřil.
Stejně jako u předchozích dvou obviněných, kteří byli propuštěni z vazby v předchozích dnech, byly u něj další vazební důvody nahrazeny přijetím jeho slibu a stanoveným dohledem probačního úředníka.
Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly v březnu do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Soud ve Zlíně vzal do vazby tři obviněné, jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého. Dva z nich již soud z vazby na žádost žalobce propustil v předchozích dnech, podle webu iSport.cz šlo o Kalinu a Suchého.
Korupční fotbalová kauza týkající se sázek na zmanipulované zápasy je podle náměstka Bartoše vedena ve třech samostatných řízeních. Ostravské pracoviště Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) řeší část případu, ve kterém je stíháno 18 obviněných, brněnské pracoviště pracuje na kauze s pěti obviněnými a Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stíhá devět obviněných.
Obvinění měli na výsledky zápasů sázet nejen u tuzemských, ale i zahraničních kanceláří. Sázet se takto dá nejen na samotné výsledky zápasů, ale i na konkrétní situace během zápasů, jako jsou jména střelců, počet rohů, faulů, střel nebo ofsajdů či udělených karet. Škoda v korupční kauze přesahuje u některých obviněných deset milionů korun. Rozsah škody se u jednotlivých obviněných liší.
Stíhání se týká mimo jiné trestných činů podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část stíhaných viní policie z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí.