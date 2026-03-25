Rozhodnutí potrvá. Etická komise výsledky korupční kauzy v dalších týdnech nečeká

  18:35
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) ve středečním komuniké uvedla, že první rozhodnutí v korupční kauze nepadnou v nejbližších týdnech. „Případ je mimořádně rozsáhlý a jednotlivá řízení v něm mohou spolu úzce souviset,“ upozornil předseda komise Martin Holub.
Sídlo FAČR na pražském Strahově. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda FAČR David Trunda a Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR.
Policie v úterý zadržela desítky lidí kvůli podezření z korupce a podvodů spojených se sázením na sportovní zápasy. Etická komise FAČR v souvislosti s vyšetřováním zahájila 47 disciplinárních řízení.

Trvání jednotlivých řízení ani jejich výsledek nelze v tuto chvíli předjímat.

„Upozorňujeme, že se jedná o mimořádně rozsáhlou kauzu, ve které spolu jednotlivá řízení mohou úzce souviset. Disciplinární řád má zároveň jasná pravidla pro průběh disciplinárního řízení, včetně pravidel na ochranu práv podezřelých osob. V tomto světle nelze očekávat, že by první rozhodnutí padla v nejbližších týdnech,“ uvedl předseda etické komise Holub.

Ohledně aktuálního stavu platí, že policejní akce stále probíhá. „Etická komise a integrity officer asociace nadále pokračují ve spolupráci s Policií ČR a Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci. Pro další postup a jakékoli případné rozhodnutí bude nutné zohlednit nejen aktuálně dostupné informace, ale i další informace, jejichž obdržení teprve očekáváme,“ řekl Holub.

Etická komise i s ohledem na presumpci neviny dotčených osob nebude poskytovat další vyjádření ohledně aktuálního postupu nebo komentář k jednotlivým řízením či podezřelým.

Veškeré oficiální dokumenty budou v souladu s disciplinárním řádem zveřejňovány na úřední desce asociace.

