Diamantová Šanghaj: parádní vrh koulařky Schilderové, Duplantis pokořil 612 cm

  15:29aktualizováno  15:29
Nizozemka Jessica Schilderová jako první koulařka od roku 2012 překonala hranici 21 metrů. Úřadující mistryně světa vyhrála úvodním mítink atletické Diamantové ligy v Šanghaji výkonem 21,09, což je nový rekord elitního seriálu. Koulařský pokus delší než 21 metrů naposledy zapsala téměř před čtrnácti lety dvojnásobná olympijská šampionka Valerie Adamsová z Nového Zélandu, která v červenci 2012 na mítinku v Lucernu vyhrála za 21,11 metru.

Nizozemská koulařka Jessica Schilderová během Diamantové ligy v Šanghaji.

Schilderová si to nejlepší schovala na pátou sérii. Zatímco v předchozích čtyřech pokusech se nedostala ani za 20 metrů, tentokrát se do koule trefila a zlepšila si o 40 centimetrů osobní maximum. Američanka Chase Jacksonová na to nedokázala zareagovat a skončila výkonem 20,46 druhá. O čtyři centimetry za ní skončila Kanaďanka Sarah Mittonová.

Suverénně vstoupil do sezony pod otevřeným nebem tyčkařský král Armand Duplantis. Na 580 centimetrech rozhodl o vítězství a hladce pak překonal i šest metrů a rekord mítinku 612. Pak si švédský tyčkař nechal zvýšit laťku na 632, což je o centimetr výše než jeho aktuální světový rekord. Další zápis do historie nepřidal, dvakrát shodil a napotřetí zůstal pod laťkou.

Na stovce trojice sprinterů pokořila hranici 10 sekund. Vyhrál Jihoafričan Gift Leotlela (9,97) před Keňanem Ferdinandem Omanyalou (9,98) a Američanem Kennethem Bednarkem (9,98).

Závod na nemistrovské distanci 300 metrů překážek vyhrál Brazilec Alison dos Santos. Výkonem 33,01 porazil o čtyři setiny držitele nejlepšího času historie Nora Karstena Warholma.

Návrat do Diamantové ligy se vydařil dvojnásobné olympijské vítězce v běhu na 400 metrů Shaunae Millerové-Uibové, která v elitním seriálu naposledy závodila v srpnu 2023. Bahamská sprinterka skončila na dvoustovce druhá, výkonem 22,26 nestačila jen na Jamajčanku Shericku Jacksonovou, světovou šampionku z let 2022 a 2023.

Závod na 5000 metrů, který v Šanghaji nepatřil mezi diamantové disciplíny, vyhrála favorizovaná keňská běžkyně Faith Kipyegonová. Trojnásobná olympijská vítězka z patnáctistovky ve finiši uplatnila rychlost a výkonem 14:24,14 nechala o sedm setin za sebou Etiopanku Likinu Amebawovou. Třetí skončila o další půlsekundu zpět jiná reprezentantka Etiopie Senayet Getachewová.

Jedinou českou stopou v Číně byl Filip Sasínek coby vodič v závodě na 3000 metrů. I díky němu vítězný německý reprezentant Mohamed Abdilaahi překonal časem 7:25,77 rekord mítinku.

Mítink Diamantové ligy v Šanghaji

Muži:
100 m (vítr +0,6 m/s): 1. Leotlela (JAR) 9,97, 2. Omayala (Keňa), 3. Bednarek (USA) oba 9,98.

800 m: 1. English (Ir.) 1:43,85, 2. Haingura (Botsw.) 1:43,89, 3. Miller (USA) 1:44,00.

3000 m: 1. Abdilaahi (Něm.) 7:25,77, 2. Cheruyiot (Keňa) 7:26,11, 3. Almgren (Švéd.) 7:26,48, ...Sasínek (ČR) nedokončil.

110 m př. (+0,1 m/s): 1. Britt 13,07, 2. Tinch (oba USA) 13,10, 3. Muratake (Jap.) 13,18.

300 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 33,01, 2. Warholm (Nor.) 33,05, 3. Lima (Braz.) 33,75.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 612, 2. Marschall (Austr.) 580, 3. Collet (Fr.), Vloon (Niz.) a Kendricks (USA) všichni 570.

Disk: 1. Čeh (Slovin.) 70,58, 2. Denny (Austr.) 67,54, 3. Stahl (Švéd.) 66,71.

Ženy:
200 m (+0,3 m/s): 1. Jacksonová (Jam.) 22,07, 2. Millerová-Uibová (Bah.) 22,26, 3. Battleová (USA) 22,40.

400 m: 1. Pryceová (Jam.) 49,75, 2. Butlerová (USA) 49,78, 3. Gómezová (Kuba) 50,24.

1500 m: 1. Haylomová 3:55,56, 2. Dugumaová (obě Et.) 3:55,71, 3. Caldwellová (Austr.) 3:56,12.

100 m př. (+0,4 m/s): 1. Russellová (USA) 12,25, 2. Charltonová (Bah.) 12,38, 3. Amusanová (Nig.) 12,41.

3000 m př.: 1. Chemutaiová (Ug.) 8:51,47, 2. Cherotichová (Keňa) 8:51,48, 3. Búzajaníová (Tun.) 8:58,09.

Dálka: 1. Nicholsová (USA) 689, 2. Linaresová (Kol.) 678, 3. Brownová (USA) 675.

Koule: 1. Schilderová (Niz.) 21,09, 2. Jacksonová (USA) 20,46, 3. Mittonová (Kan.) 20,42.

Další disciplíny:
Ženy:
5000 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 14:24,14, 2. Amebawová 14:24,21, 3. Getachewová (obě Et.) 14:24,71.

