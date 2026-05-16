Schilderová si to nejlepší schovala na pátou sérii. Zatímco v předchozích čtyřech pokusech se nedostala ani za 20 metrů, tentokrát se do koule trefila a zlepšila si o 40 centimetrů osobní maximum. Američanka Chase Jacksonová na to nedokázala zareagovat a skončila výkonem 20,46 druhá. O čtyři centimetry za ní skončila Kanaďanka Sarah Mittonová.
Suverénně vstoupil do sezony pod otevřeným nebem tyčkařský král Armand Duplantis. Na 580 centimetrech rozhodl o vítězství a hladce pak překonal i šest metrů a rekord mítinku 612. Pak si švédský tyčkař nechal zvýšit laťku na 632, což je o centimetr výše než jeho aktuální světový rekord. Další zápis do historie nepřidal, dvakrát shodil a napotřetí zůstal pod laťkou.
Na stovce trojice sprinterů pokořila hranici 10 sekund. Vyhrál Jihoafričan Gift Leotlela (9,97) před Keňanem Ferdinandem Omanyalou (9,98) a Američanem Kennethem Bednarkem (9,98).
Závod na nemistrovské distanci 300 metrů překážek vyhrál Brazilec Alison dos Santos. Výkonem 33,01 porazil o čtyři setiny držitele nejlepšího času historie Nora Karstena Warholma.
Návrat do Diamantové ligy se vydařil dvojnásobné olympijské vítězce v běhu na 400 metrů Shaunae Millerové-Uibové, která v elitním seriálu naposledy závodila v srpnu 2023. Bahamská sprinterka skončila na dvoustovce druhá, výkonem 22,26 nestačila jen na Jamajčanku Shericku Jacksonovou, světovou šampionku z let 2022 a 2023.
Závod na 5000 metrů, který v Šanghaji nepatřil mezi diamantové disciplíny, vyhrála favorizovaná keňská běžkyně Faith Kipyegonová. Trojnásobná olympijská vítězka z patnáctistovky ve finiši uplatnila rychlost a výkonem 14:24,14 nechala o sedm setin za sebou Etiopanku Likinu Amebawovou. Třetí skončila o další půlsekundu zpět jiná reprezentantka Etiopie Senayet Getachewová.
Jedinou českou stopou v Číně byl Filip Sasínek coby vodič v závodě na 3000 metrů. I díky němu vítězný německý reprezentant Mohamed Abdilaahi překonal časem 7:25,77 rekord mítinku.
Mítink Diamantové ligy v Šanghaji
Muži:
800 m: 1. English (Ir.) 1:43,85, 2. Haingura (Botsw.) 1:43,89, 3. Miller (USA) 1:44,00.
3000 m: 1. Abdilaahi (Něm.) 7:25,77, 2. Cheruyiot (Keňa) 7:26,11, 3. Almgren (Švéd.) 7:26,48, ...Sasínek (ČR) nedokončil.
110 m př. (+0,1 m/s): 1. Britt 13,07, 2. Tinch (oba USA) 13,10, 3. Muratake (Jap.) 13,18.
300 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 33,01, 2. Warholm (Nor.) 33,05, 3. Lima (Braz.) 33,75.
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 612, 2. Marschall (Austr.) 580, 3. Collet (Fr.), Vloon (Niz.) a Kendricks (USA) všichni 570.
Disk: 1. Čeh (Slovin.) 70,58, 2. Denny (Austr.) 67,54, 3. Stahl (Švéd.) 66,71.
Ženy:
400 m: 1. Pryceová (Jam.) 49,75, 2. Butlerová (USA) 49,78, 3. Gómezová (Kuba) 50,24.
1500 m: 1. Haylomová 3:55,56, 2. Dugumaová (obě Et.) 3:55,71, 3. Caldwellová (Austr.) 3:56,12.
100 m př. (+0,4 m/s): 1. Russellová (USA) 12,25, 2. Charltonová (Bah.) 12,38, 3. Amusanová (Nig.) 12,41.
3000 m př.: 1. Chemutaiová (Ug.) 8:51,47, 2. Cherotichová (Keňa) 8:51,48, 3. Búzajaníová (Tun.) 8:58,09.
Dálka: 1. Nicholsová (USA) 689, 2. Linaresová (Kol.) 678, 3. Brownová (USA) 675.
Koule: 1. Schilderová (Niz.) 21,09, 2. Jacksonová (USA) 20,46, 3. Mittonová (Kan.) 20,42.
Další disciplíny: