Fotbalové přestupy ONLINE: Dva odchody z Plzně: Durosinmi je v Pise, Markovič míří do Bratislavy

Fotbalové přestupy ONLINE: Dva odchody z Plzně: Durosinmi je v Pisa, Markovič míří do Bratislavy

  13:06aktualizováno  14. ledna 2026 15:48
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem Markovičem. | foto: Reuters

Přestupové okno v Česku

Otevírá se 16. ledna 2026 a skončí 12. února 2026. Přestupy, které před oknem kluby oficiálně oznámily, se tak oficiálně uskuteční až po polovině ledna.

Přestupové okno v zahraničí

Termíny jsou pro země nejlepších evropských lig podobné, zpravidla je ale okno otevřené od začátku ledna do začátku února.

Top přestupy

JménoVěkPoziceNárodnostOdkud – kam~ Cena
Antoine Semenyo26záložníkGhanaBournemouth (Anglie) – Manchester City (Anglie)1,6 mld. Kč
Brennan Johnson24záložníkWalesTottenham (Anglie) – Crystal Palace (Anglie)970 mil. Kč
Taty Castellanos27útočníkArgentinaLazio (Itálie) – West Ham (Anglie) 703 mil. Kč
Matteo Guendouzi26záložníkFrancieLazio (Itálie) – Fenerbahce (Turecko)681 mil. Kč
Gerson28záložníkBrazílieZenit Petrohrad (Rusko) – Cruzeiro (Brazílie)654 mil. Kč

Top přestupy české ligy

JménoVěkPoziceNárodnostOdkud – kam~ Cena
Matyáš Vojta21útočníkČeskoMladá Boleslav Sparta Praha100 mil. Kč
David Jurásek25obránceČeskoBenfica Lisabon (Portugalsko) – Slavia Praha75 mil. Kč
Svetozar Markovič25obránceSrbskoViktoria Plzeň – Slovan Bratislava (Slovensko)25 mil. Kč
Martin Jedlička27brankářČeskoViktoria Plzeň Baník Ostravahostování
Patrik Hrošovský33záložníkSlovenskoGenk (Belgie) – Viktoria Plzeň25 mil. Kč
Hamidou Kante21obránceSenegalArtis Brno Slavia Praha49 mil. Kč
Danijel Šturm27křídloSlovinskoNK Celje (Slovinsko) Sigma Olomouc46 mil. Kč
Dario Grgič22záložníkSrbskoŽelezničar Pančevo (Srbsko) Sigma Olomouc10 mil. Kč
Fabijan Krivak20záložníkChorvatskoLokomotiva Záhřeb (Chorvatsko) – Sigma Olomouc61 mil. Kč
Lukáš Sadílek29záložníkČeskoSparta Praha – Górnik Zabrze (Polsko)?
