Již dnes večer začíná mistrovství světa ve fotbale. Tři pořadatelské země, 48 účastnících se zemí. Jak by to ale vypadalo, kdyby se proti sobě postavily miss těchto osmačtyřiceti zemí? Hlasovat můžete v anketě pod článkem. Na tomto snímku je Vanessa Pulgarin, Miss Universe Kolumbie.
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Vítězka soutěže Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková
Autor: Miss Czech Republic / Vitalija Baranukova
Grace Richardson, úřadující miss Anglie.
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Jaime VandenBerg, Miss Universe Canada.
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Lexie Brant, Miss Australia.
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Fatima Bosch, Miss Mexico.
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Nathalie Yasmin Mogbelzada, Miss Nizozemska.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Nadia Mejia, Miss Universe Ekvádor.
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Prissy Gomes, Miss Kapverdy.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Leonora Lysglimt-Rodland, norská Miss Universe.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Laura Gnjatovic, chorvatská Miss Universe 2025.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Mirna Caballini Bouche, panamská Miss Universe 2025, v národním kostýmu.
Autor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / AFP / Profimedia
Gabriela Lacerda, Miss Brazil.
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Olivia Yace, Miss Universe 2025 z Pobřeží slonoviny.
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Miss World Morocco 2023 Sonia Mansour.
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Turecká Miss Universe 2025 Ceren Arslan.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Aldana Masset, argentinská Miss Universe 2025.
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Miss Curacao Camille Thomasová během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)
Autor: Reuters
Camila Vitorino, portugalská Miss Universe 2025.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Nigina Fakhriddinova, miss Uzbekistánu, přichází na tematický večer v Mexiku.
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Yanina Gomez, paraguayská Miss Universe 2025.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Sabrina Maged, Miss Universe Egypt.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Audrey Eckert, Miss USA 2025
Autor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia
Andrea Valero, španělská Miss Universe 2025.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Rakouská Miss 2024 Lucia Sisic.
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Daniella Lundqvist, Miss Universe Švédsko 2025.
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Tuniská Miss Lamis Redissi.
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Eilidh Macdonald, Miss Skotska 2025.
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Chloe Robinson, Miss New Zealand & NZ Miss World 2026.
Eko Noguchi, Miss Japan Grand Prix 2026.
Autor: Kazuki Oishi / Sipa USA / Profimedia
Sahar Biniaz, Miss Universe Persia 2025.
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Hanin Al Qoreishy, Miss Universe za Irák v roce 2025.
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Hinaupoko Deveze, Miss Francie 2026.
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Olga Lombardo, miss Belgie.
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Melissa Nayimuli, Miss Universe v Jižní Africe.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Jaime VandenBerg, Miss Universe Canada.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Lee Soo-yeon, Miss Universe South Korea.
Autor: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia
Dorcas Dienda Kasinde, miss Demokratické republiky Kongo.
Autor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / AFP / Profimedia
Rose Mondy, Miss Germany 2026.
Autor: CTK / DPA / Felix Horhager
Miss Haiti Melissa Sapini během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)
Autor: AP
Portia Akua Mensah, Miss Tourism Ghana 2024 a Miss International Ghana 2025.
Autor: Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Lucie Pisková, 22 let, výška: 176 cm, záliby: pohyb v jakékoliv formě. Od lyží, bruslí až po sledování F1. Jsem milovnice dobrého jídla, která ráda peče i vaří.
Autor: Oksana Slyvchuk / Miss Czech Republic
Miss Brazílie Gabriela Lacerda během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)
Autor: Reuters
Miss Jižní Korea Soo-yeon Lee během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)
Autor: AP
Miss Mexiko Fátima Boschová na Miss Universe při promenádě v plavkách. (Bangkok, 21. listopadu 2025)
Autor: Reuters
Jaime VandenBerg, Miss Universe Canada.
Autor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / AFP / Profimedia
Miss Norsko Leonora Lysglimt-Rodlandová během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)
Autor: Reuters
Finálová top pětka Miss Universe 2025: Miss Pobřeží slonoviny Olivia Yaceová, Miss Mexiko Fatima Boschová, Miss Venezuela Stephany Abasaliová, Miss Filipíny Ahtisa Manalová a Miss Thajsko Praveenar Singhová (Bangkok, 21. listopadu 2025)
Autor: Reuters
Miss Pobřeží slonoviny Olivia Yace během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)
Autor: Reuters
Miss Portugalsko Camila Vitorino během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)
Autor: Reuters
Miss Španělsko Andrea Valero během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)
Autor: AP
Miss Švýcarsko Naima Acosta během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)
Autor: AP