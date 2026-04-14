Liuová se v klipu objevuje po boku dalších mladých hvězd, mezi nimiž nechybí herec Hudson Williams ze seriálového hitu Spalující rivalita, Megan Skiendielová ze skupiny Katseye nebo herečka Lola Tungová známá ze seriálu Léto, kdy jsem zkrásněla.
Video, které režíroval populární tvůrce hudebních klipů Warren Fu, pracuje s estetikou 60. a 70. let a odehrává se ve sluncem zalitém prostředí u bazénu. Na první pohled působí idylicky, zároveň ale nese lehce surrealistický nádech.
Propojení Liuové s Laufey přitom není náhodné. Právě na její hudbu krasobruslařka bruslila během své olympijské cesty. Píseň „Promise“ využila ve svém krátkém programu a slavila s ní loňský titul mistryně světa i letošní zlato z her v Miláně a Cortině.
Samotná zpěvačka vnímá klip velmi osobně. „Když jsem vyrůstala, měla jsem pocit, že v hudbě a médiích chybí lidé, kteří vypadají jako já. Tímhle videem jsem chtěla být právě tím zastoupením,“ uvedla Laufey v prohlášení pro média. Právě proto prý dala v rámci projektu prostor asijským a asijsko-americkým tvůrcům i účinkujícím.
Pro olympijskou vítězku jde o další působení mimo svět profesionálního sportu. V posledních měsících se objevila na pařížském týdnu módy, převzala symbolický klíč od rodného Oaklandu nebo předala hudební cenu zpěvačce Taylor Swift. Aktuálně je také součástí populární show Stars on Ice, se kterou objíždí svět.