Taschlerovi po rytmickém tanci ztráceli na bronz jen 44 setin bodu, ale útok na medaili se jim nevyvedl. Za své vystoupení na hudbu z filmu Matrix dostali 108,63 bodu, což bylo o 1,42 bodu méně než na zářijovém Nepelově memoriálu.
I kvůli partnerovu drobnému zaváhání v twizzlu ztratili na nejbližší konkurenty zejména v technice. Díky náskoku z rytmického tance alespoň udrželi čtvrtou příčku.
Těsně pod pódiem skončili Taschlerovi v Grand Prix už potřetí za sebou, stejné umístění brali v obou svých loňských závodech. Na medaili v tomto seriálu ještě nedosáhli. Další šanci budou mít za dva týdny v Helsinkách, kde nyní trénují.
NHK Trophy v tancích na ledě tentokrát ovládli bronzoví medailisté z letošního mistrovství světa Fearová a Gibson. Vedení po rytmickém tanci potvrdili nejlepším volným tancem a vyhráli o více než sedm bodů před zkušeným italským párem Charlene Guignardová, Marco Fabbri.
V součtu se druhým místem z Grand Prix ve Francii si tím Britové zajistili účast v prosincovém finále seriálu.
NHK Trophy
závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Ósace:
Taneční páry - konečné pořadí: 1. Fearová, Gibson (Brit.) 205,88, 2. Guignardová, Fabbri (It.) 198,67, 3. Greenová, Parsons (USA) 187,90, 4. Taschlerová, Taschler (ČR) 183,33.