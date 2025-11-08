Medaile byla nakonec daleko. Taschlerovi končí na NHK Trophy čtvrtí

  7:13aktualizováno  7:13
Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi skončili čtvrtí v tancích na ledě na krasobruslařské NHK Trophy. Vyrovnali si tím maximum v seriálu Grand Prix, ale k medaili měli v japonské Ósace nakonec daleko. Předvedli až šestý volný tanec a od třetích Američanů Caroline Greenové a Michaela Parsonse je dělilo 4,57 bodu. Vyhráli Britové Lilah Fearová a Lewis Gibson.
Sourozenci Taschlerovi při svém volném tanci na NHK Trophy. | foto: Reuters

Taschlerovi po rytmickém tanci ztráceli na bronz jen 44 setin bodu, ale útok na medaili se jim nevyvedl. Za své vystoupení na hudbu z filmu Matrix dostali 108,63 bodu, což bylo o 1,42 bodu méně než na zářijovém Nepelově memoriálu.

I kvůli partnerovu drobnému zaváhání v twizzlu ztratili na nejbližší konkurenty zejména v technice. Díky náskoku z rytmického tance alespoň udrželi čtvrtou příčku.

Těsně pod pódiem skončili Taschlerovi v Grand Prix už potřetí za sebou, stejné umístění brali v obou svých loňských závodech. Na medaili v tomto seriálu ještě nedosáhli. Další šanci budou mít za dva týdny v Helsinkách, kde nyní trénují.

NHK Trophy v tancích na ledě tentokrát ovládli bronzoví medailisté z letošního mistrovství světa Fearová a Gibson. Vedení po rytmickém tanci potvrdili nejlepším volným tancem a vyhráli o více než sedm bodů před zkušeným italským párem Charlene Guignardová, Marco Fabbri.

V součtu se druhým místem z Grand Prix ve Francii si tím Britové zajistili účast v prosincovém finále seriálu.

NHK Trophy

závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Ósace:

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Fearová, Gibson (Brit.) 205,88, 2. Guignardová, Fabbri (It.) 198,67, 3. Greenová, Parsons (USA) 187,90, 4. Taschlerová, Taschler (ČR) 183,33.

