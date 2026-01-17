Senzační bronz pro české krasobruslení. Reshtenko na ME navázal na Březinu

  18:56aktualizováno  18:56
Český krasobruslař Georgii Reshtenko nečekaně získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem po 13 letech navázal na svého kouče Michala Březinu. Vyhrál Gruzínec Nika Egadze, který vedení po krátkém programu potvrdil nejlepší volnou jízdou.
Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na...

Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na mistrovství Evropy. | foto: Andrew BoyersReuters

Tři nejlepší muži evropské šampionátu v krasobruslení. Zleva stříbrný Matteo...
Bronzový Georgii Reshtenko (vpravo) na stupních vítězů na mistrovství Evropy v...
Bronzový Georgii Reshtenko (vpravo) na stupních vítězů na mistrovství Evropy v...
Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy
Třiadvacetiletý Reshtenko navázal na povedený krátký program a znovu se na ledě v Sheffieldu předvedl ve famózní skokanské formě.

Volnou jízdu na hudbu z filmu „Kingsman: Tajná služba“ zahájil skvělou kombinací čtverného a trojitého toeloopu, v dalším průběhu podobně suverénně skočil i čtverný salchow a druhý čtverný toeloop.

Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy

Jen s drobnými vadami na kráse zvládl ostatní skoky, a i když znovu ztrácel body v piruetách, zlepšil si osobní rekord z ME 2024 o 5,72 bodu na 159,65 bodu.

Celkem Reshtenko získal 238,17 bodu a usadil se pevně v čele soutěže. „Byl jsem na konci unavenější, ale udělal jsem všechny kombinace, dotáhl jsem to do konce. První závod, kdy jsem zajel dvě čisté jízdy, a zrovna na mistrovství Evropy,“ pochvaloval si pro Českou televizi.

Nakonec se za svůj výkon, který byl po technické stránce druhý nejhodnotnější v dnešním odpoledni, dočkal bronzové odměny.

Většina krasobruslařů vysoko postavených po krátkém programu totiž chybovala. Reshtenka porazili jen suverén šampionátu Egadze, který získal první velkou medaili, a zkušený Ital Matteo Rizzo.

Bronzový Georgii Reshtenko (vpravo) na stupních vítězů na mistrovství Evropy v krasobruslení. Vedle něj zlatý Nike Egadze (uprostřed) a stříbrný Matteo Rizzo.

„Já nemám vůbec slov, možná tomu ještě vůbec nevěřím. Mám v sobě strašně moc emocí, nemůžu to popsat,“ reagoval na zisk bronzu Reshtenko.

Po velkém úspěchu se radostně objímal s trenérem Březinou. „Pro nás to byl strašně velký moment, moc velký. Jsem moc šťastný. Děkuju našemu týmu. Udělali jsme to, z první rozjížďky do top tři na mistrovství Evropy... Nikdy bych tomu nevěřil,“ řekl český reprezentant s připomínkou, že v krátkém programu byl zařazený do papírově nejslabší úvodní rozjížďky.

Loni byl totiž Reshtenko až třiadvacátý na ME a jednatřicátý na mistrovství světa. Na olympijské hry do Milána se nedostal ani na podzim z dodatečné kvalifikace. Jako nečekaný evropský medailista se teď ale představí českému publiku na březnovém mistrovství světa v Praze.

Mistrovství Evropy v krasobruslení

Sheffield:

Muži - konečné pořadí: 1. Egadze (Gruz.) 273,00, 2. Rizzo (It.) 256,37, 3. Reshtenko (ČR) 238,27.

