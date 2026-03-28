Kolaps z OH odčiněn, Malinin v Praze vládl. Mrázkovi si dotančili pro jedenácté místo

Malinin ani v sobotu nepředvedl čtverný axel, který zatím zařazuje jako jediný. Skočil pět jiných čtverných skoků a neměl konkurenci.
V závěru volné jízdy potěšil publikum saltem vzad a fanoušci ho ve vyprodané O2 areně hnali s vědomím, že sledují staronového mistra světa.
Šest týdnů po osmém místě pod pěti kruhy v Miláně potvrdil, kdo je králem současného mužského krasobruslení, a navázal na tituly z let 2024 a 2025.
Volné jízdy elitních krasobruslařů na MS byly výrazně kvalitnější než v nervózním závěru olympijské soutěže. Nejsilnější skupinu zahájil Kagijama, který po chybě v krátkém programu útočil až ze šesté pozice.
Předvedl bez sebemenšího zaváhání všechny prvky včetně tří čtverných skoků a dvou trojitých axelů. Program dokončoval takřka v exhibičním duchu za ohlušujícího řevu z ochozů.
Osobní rekord ve volné jízdě si vylepšil téměř o čtyři body na 212,87 bodu a bylo jasné, že to s ním soupeři s výjimkou Malinina budou mít těžké. Nakonec ho kromě fenomenálního Američana nikdo jiný nepředstihl a Kagijama získal na velké akci už šesté stříbro. Na titul stále čeká.
Na třetí pozici se rovněž výborným výkonem posunul další bronzový olympijský medailista Sato, který za zkušenějším kolegou zaostal o více než osmnáct bodů.
Naopak evropští krasobruslaři, kteří byli bezprostředně za Malininem po krátkém programu, medailové pozice opustili. Estonec Aleksandr Selevko neměl ve srovnání s absolutní světovou špičkou dostatečnou obtížnost a navzdory osobnímu rekordu se propadl ze třetího místa na šesté.
Dvojnásobný evropský šampion Adam Siao Him Fa z Francie by mohl těm nejlepším konkurovat, ale po tvrdém pádu na bok po čtverném lutzu chyboval také v některých dalších skocích, měl až osmou volnou jízdu a celkově skončil pátý.
Reshtenko před domácím publikem nezopakoval famózní volnou jízdu z mistrovství Evropy, za kterou získal 159,65 bodu a vylétl až na třetí místo.
Zaváhal už při úvodním čtverném toeloopu, po němž udělal výpad a nemohl zařadit kombinaci. Vzápětí spadl při čtverném salchowu. Pak předvedl mimo jiné solidní trojitý axel a kombinaci čtverného toeloopu s trojitým, ale lutz ani druhý axel se mu znovu nepovedly.
Tentokrát za volnou jízdu získal jen 132,02 bodu a propadl se z 20. místa po krátkém programu o dvě pozice.
„Samozřejmě pro mě velká zkušenost a zážitek, stejně jako v krátkém programu jsem si užil na sto procent arénu. Chtěl jsem odjet čistě, nevyšlo to. To je krasobruslení, může se to stát, i když jsem připravený,“ řekl po závodě.
Francouzi vyhráli v osobním maximu
Sourozencům Mrázkovým k posunu oproti rytmickému tanci a k životnímu výsledku na seniorském MS pomohlo odstoupení finského páru Juulia Turkkilaová, Matthias Versluis.
Taschlerovi doplatili na onemocnění partnerky, volný tanec pokazili a propadli se o čtyři místa na 18. příčku. Soutěž tanečních párů opanovali olympijští šampioni Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron z Francie.
Mrázkovi, juniorští mistři světa z roku 2023, si zlepšili sezonní maximum na 113,43 bodu a po roce se znovu ve výsledkové listině MS posunuli o jedno místo vzhůru.
Postarali se o nejlepší umístění domácích krasobruslařů na šampionátu v Praze.
„Jsme spokojení. Samozřejmě vždycky může být program lepší,“ řekla Mrázková. „Když jsme dojeli, tak to byla jízda, kterou jsme si užili. S těmi diváky, kteří nás provedli jízdou od začátku do konce,“ dodal její bratr.
Výkon zkušenějšího českého páru poznamenalo náhlé onemocnění Taschlerové, ve volném tanci na hudbu z filmu Matrix udělali hned několik velkých chyb.
Nepovedly se jim twizzly ani nástup do jedné ze zvedaných figur, při němž partnerce sklouzla brusle z partnerovy nohy. Za volný tanec dostali jen 97,58 bodu, za svým sezonním maximem zaostali o 16 bodů a propadli se o čtyři pozice.
Osmnácté místo je jejich nejhorším výsledkem na světovém šampionátu od debutu v roce 2021, kdy byli dvaadvacátí. „Samozřejmě nás to mrzí, mohlo to být úplně někde jinde, kdybychom zajeli, co jezdíme na tréninku, ale prostě se stalo,“ uvedl Taschler.
Fournierová Beaudryová s Cizeronem uzavřeli světovým titulem první společnou sezonu, v níž vyhráli už ME a ZOH. Pro Cizerona je to šesté zlato z MS, předchozích pět má s Gabriellou Papadakisovou.
Znovu si zlepšili osobní rekord, získali 230,81 bodu a stříbrné Kanaďany Piper Gillesovou a Paula Poiriera porazili o více než 19 bodů.
Třetí skončili Američané Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik. Ti vybojovali první medaili na světovém šampionátu, když porazili o 22 setin zkušenější britský pár Lilah Fearová, Lewis Gibson, který byl třetí po rytmickém tanci.
O pozici na stupních vítězů ale přišel zejména kvůli dvoubodové penalizaci za „ilegální prvek nebo pohyb“.
Mistrovství světa v krasobruslení v Praze:
Muži - konečné pořadí: 1. Malinin (USA) 329,40, 2. Kagijama 306,67, 3. Sato (oba Jap.) 288,54, 4. Gogolev (Kan.) 281,04, 5. Siao Him Fa (Fr.) 271,56, 6. A. Selevko (Est.) 270,42, ... 22. Reshtenko (ČR) 207,16.
Taneční páry - konečné pořadí: 1. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 230,81, 2. Gillesová, Poirier (Kan.) 211,52, 3. Zingasová, Kolesnik (USA) 209,20, 4. Fearová, Gibson (Brit.) 208,98, 5. Smartová, Dieck (Šp.) 206,37, 6. Loparevová, Brissaud (Fr.) 203,77, ...11. Mrázková, Mrázek 190,17, 18. Taschlerová, Taschler (všichni ČR) 173,93.