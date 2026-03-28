Otrávila jsem se jídlem. Taschlerovi zvažovali odstoupení ze šampionátu

„Od pátku jsem začala být nemocná, postihla mě otrava jídlem,“ vysvětlovala Natálie Taschlerová. „Po dopoledním tréninku jsme přemýšleli, že odstoupíme. Bylo mi špatně, za celý den jsem nic nesnědla, byla jsem jen v posteli. Aspoň jsem se snažila do sebe dostat nějaké cukry. Prostě tělo po tom, co utáhlo za celou sezonu, už tohle nedávalo.“
Vzniklou situaci řešili s vedením českého týmu, týmovou doktorkou Velebovou, trenérem Mauriziem Margagliem.
Pak se rozhodli: Pojedeme.
„Důvod, proč jsme na led šli, byli lidé. Že je to doma,“ vyprávěla. „Bojovali jsme jak ten český lev až do konce. Nebylo to optimální, nešli jsme do volného tance s nejlepším nastavením hlavy a věděli jsme, že to určitě nebude stoprocentní. Nedá se nic dělat, je to prostě sport. Mrzí nás, že se to stalo doma, ale během sezony jste mohli vidět, že všichni jsme jen lidi a všichni děláme chyby. Někdo ztratí olympijskou medaili, my ztratili závod před domácím publikem.“
Ze 14. místa po rytmickém tanci spadli na konečné 18. místo, což je jejich nejhorší umístění na světovém šampionátu od roku 2021. V roce 2023 byli dokonce osmým párem světa.
„Ale obecně jsme na sebe extrémně pyšní, že jsme se na ledě vůbec ukázali. Jsem ráda, že jsem neodpadla v programu, ale až po programu,“ podotkla Taschlerová, která bezprostředně po jízdě vyhledala lékařské ošetření a do novinářské mixzóny přišli s bratrem až se značným zpožděním.
Jejich pražský sestup pořadím podtrhl neúspěšný šampionát helsinské tréninkové skupiny kouče Maurizia Margaglia, jejíž jsou součástí. Finští šampioni Turkkilová a Versluis museli odstoupit z 11. místa po rytmickém tanci kvůli silným bolestem zad, další finský pár Oriharová, Pirinen nečekaně nepronikl do volných jízd.
„Bojovali jsme i za ně,“ řekla Taschlerová.
„Šampionát v našem podání bych hodnotil půl na půl,“ dodal bratr. „Kraťas byl docela dobrej. A ta volná... Nějaké zdravotní komplikace se mohou stát kdykoliv. Tady se to sešlo. Díky bohu, že se to nestalo na olympiádě. Samozřejmě nás to ale mrzí. Od twizzlů to už dnes vůbec nebylo, co jsme chtěli.“
Navíc přišli o více než 10 bodů za vypadnutí ze zvedačky.
„Vůbec si nepamatuju, co se tam stalo,“ říkal Taschler. „Jen že jsme nastoupili do zvedačky a najednou mi Naty vypadla, takže se nám celý ten prvek vyškrtl.“
„Nechali jsme tam přes 10 bodů, což zamrzí,“ podotkla sestra.
„Ale kalkulovat nemá cenu. Dojeli jsme do konce, to je důležité,“ zdůraznil bratr.