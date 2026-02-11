Taschlerovi na 15. místě, Mrázkovi hned za nimi. Oba páry zklamalo bodování

Taschlerovi předvedli program na hudbu z filmu Matrix s velkou energií a po skončení jízdy na ledě jásali. Nakonec ale za volný tanec získali 109,67 bodu, což bylo o dva a půl bodu méně než při jejich desátém místě na lednovém mistrovství Evropy. V tu chvíli se na jejich tvářích objevilo zklamání.
„Myslím, že je to normální lidská reakce, když jste s něčím spokojení a doufáte, že to konečně donese to ovoce, a nedoneslo. Je to prostě zklamání,“ přiznala Taschlerová. „Nějak se v tom teď hrabat určitě nebudeme, pojedeme s pocitem, že jsme do toho dali všechno. Trenéři jsou na nás pyšní a to se stejně počítá nejvíc. Čtrnácté, nebo patnácté místo je ve finále jedno.“
Podobný názor měl i její bratr Filip. „Jelo se nám zatím nejlépe v sezoně, takže jsme nadšení. Bodování moc nechápeme, co se tam stalo, protože výkon byl o hodně lepší než na Evropě,“ dodal.
Mladší z dvojice českých párů byl rovněž výrazně spokojenější s výkonem ve volném tanci než s bodovým hodnocením, které za své vystoupení dostal. „Myslím si, že je důležité být spokojený s výkonem. Hořkost je,“ komentoval Mrázek. „Jsem z toho samozřejmě zklamaný, ale k tomuhle sportu to patří. Prostě ne každý závod vám rozhodčí dají body, které si přejete.“
Cizeron před čtyřmi lety v Pekingu olympijským zlatem završil úspěšnou spolupráci s Gabriellou Papadakisovou a pak tři roky nezávodil. Loni v březnu se dal dohromady s kanadskou rodačkou Fournierovou Beaudryovou a v první společné sezoně po evropském titulu získali i tu nejcennější medaili.
Vedení po rytmickém tanci potvrdili nejlepším volným tancem a vrátili americkým rivalům Madison Chockové a Evanu Batesovi porážku z prosincového finále Grand Prix. Mistry světa z posledních tří let nechali za sebou o 1,43 bodu. Pro Chockovou s Batesem je stříbro první samostatnou olympijskou medailí, už mají dvě zlata ze soutěží družstev.
Premiérový cenný kov v tancích na ledě slavili na třetím místě Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier. Cestu na pódium jim usnadnili bronzoví medailisté z loňského MS Lilah Fearová a Lewis Gibson, kteří se po chybách ve volném tanci propadli ze čtvrté příčky až na sedmou pozici.
XXV. zimní olympijské hry
Krasobruslení (Milán)
Taneční páry - konečné pořadí: 1. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 225,82, 2. Chocková, Bates (USA) 224,39, 3. Gillesová, Poirier (Kan.) 217,74, 4. Guignardová, Fabbri (It.) 209,58, 5. Zingasová, Kolesnik (USA) 206,72, 6. Reedová, Ambrulevičius (Lit.) 204,66, ...15. Taschlerová, Taschler 185,00, 16. Mrázková, Mrázek (všichni ČR) 181,44