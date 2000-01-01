náhledy
Dvacetiletá Alysa Liuová reprezentující USA předvedla mimořádně obtížnou volnou jízdu, která jí v soutěži krasobruslařek zajistila olympijské zlato. (19. února 2026)
Autor: Reuters
Loena Hendrickxová ve finále krasobruslařské soutěže žen.
Autor: čtk/ap
Alysa Liu běží obejmout bronzovou Ami Nakaiovou.
Autor: čtk/ap
Anastasiia Gubanovová ve finále krasobruslařské soutěže žen.
Autor: čtk/ap
Isabeau Levitová ve finále krasobruslařské soutěže žen.
Autor: čtk/ap
Niina Petrokinová ve finále krasobruslařské soutěže žen.
Autor: čtk/ap
Amber Glennová ve finále krasobruslařské soutěže žen.
Autor: čtk/ap
Ami Nakaiová ve finále krasobruslařské soutěže žen.
Autor: čtk/ap
Kaori Sakamotová po volné jízdě na olympijských hrách brala stříbrnou medaili.
Autor: čtk/ap
Jihokorejka Shin Jia jako první překonala ve finále volných jízd hranici 200 bodů. (19. února 2026)
Autor: AP
