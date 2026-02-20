Nadvláda ruských krasobruslařek končí, olympijskou vítězkou je Američanka Liuová

  6:59aktualizováno  6:59
Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských krasobruslařek, které počínaje Soči 2014 vyhrály troje olympijské hry za sebou. Tentokrát je zastupovala jen Adelija Petrosjanová v neutrálních barvách, která po neúspěšném pokusu o čtverný toeloop skončila šestá.
Nadšená Alysa Liuová po skvělé volné jízdě.

Nadšená Alysa Liuová po skvělé volné jízdě. | foto: Reuters

Dvacetiletá Alysa Liuová reprezentující USA předvedla mimořádně obtížnou volnou...
Ami Nakaiová se raduje z bronzové medaile, zlatá Alysa Liuová spěchá s...
Ami Nakaiová hledí nevěřícně na známky, které jí zaručují bronzovou medaili.
Ami Nakaiová slaví svou povedenou volnou jízdu.
33 fotografií

Liuová útočila ze třetího místa po krátkém programu a stejně jako na loňském MS předvedla ve zlatém kostýmu na hudbu zpěvačky Donny Summer famózní volnou jízdu. S lehkostí, úsměvem a nadšením odskákala všechno, co měla naplánováno, a od rozhodčích obdržela známku přes 150 bodů.

Byla to nakonec nejlepší volná jízda večera a Liuovou dostala až na vrchol. Čtyři roky poté, co byla na minulých olympijských hrách šestá a po následném bronzu na MS v pouhých 16 letech ukončila kariéru, protože krasobruslení nesnášela.

Dvacetiletá Alysa Liuová reprezentující USA předvedla mimořádně obtížnou volnou...
Dvacetiletá Alysa Liuová reprezentující USA předvedla mimořádně obtížnou volnou...

Nicméně v roce 2024 se vrátila a místo „zázračného dítěte“ nyní závodí žena, která sice nepředvádí čtverný skok ani trojitý axel jako kdysi, ale má z krasobruslení mnohem větší radost.

Celkovým součtem 226,79 bodu Liuová porazila o 1,89 bodu trojnásobnou mistryni světa Kaori Sakamotovou. Pětadvacetiletá Japonka obhajovala bronz, který na minulých hrách získala za Ruskami Annou Ščerbakovovou a Alexandrou Trusovovou, na vytoužené olympijské zlato ve své rozlučkové sezoně nedosáhla. Také ona předvedla skvělou volnou jízdu bez výraznější chyby, ale nezařadila kombinaci po flipu, což znamenalo rozhodující ztrátu.

Skončila druhá před sedmnáctiletou krajankou Ami Nakaiovou, která po krátkém programu vedla. Nakaiová sice znovu skočila trojitý axel, ale pak udělala více drobných chyb a především oproti zkušenějším soupeřkám ztratila několik bodů ve druhé sadě známek za programové komponenty.

Ami Nakaiová slaví svou povedenou volnou jízdu.

V mimořádně kvalitní soutěži to znamenalo až devátou volnou jízdu, ale celkově bronz, čemuž Nakaiová v první chvíli nemohla uvěřit. Před krajankou Mone Čibovou uhájila medailovou pozici o 1,28 bodu.

Očekávaný japonsko-americký souboj na předních příčkách potvrdila pátým místem Amber Glennová z USA. Po velké chybě v krátkém programu zajela třetí nejlepší volnou jízdu s excelentním trojitým axelem a polepšila si o osm míst.

Ženy uzavřely krasobruslařské soutěže na olympijských hrách.

XXV. zimní olympijské hry

Krasobruslení (Milán)

Ženy - konečné pořadí: 1. Liuová (USA) 226,79, 2. Sakamotová 224,90, 3. Nakaiová 219,16, 4. Čibová 217,88 (všechny Jap.), 5. Glennová (USA) 214,91, 6. Petrosjanová (AIN) 214,53

