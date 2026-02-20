Liuová útočila ze třetího místa po krátkém programu a stejně jako na loňském MS předvedla ve zlatém kostýmu na hudbu zpěvačky Donny Summer famózní volnou jízdu. S lehkostí, úsměvem a nadšením odskákala všechno, co měla naplánováno, a od rozhodčích obdržela známku přes 150 bodů.
Byla to nakonec nejlepší volná jízda večera a Liuovou dostala až na vrchol. Čtyři roky poté, co byla na minulých olympijských hrách šestá a po následném bronzu na MS v pouhých 16 letech ukončila kariéru, protože krasobruslení nesnášela.
Nicméně v roce 2024 se vrátila a místo „zázračného dítěte“ nyní závodí žena, která sice nepředvádí čtverný skok ani trojitý axel jako kdysi, ale má z krasobruslení mnohem větší radost.
Celkovým součtem 226,79 bodu Liuová porazila o 1,89 bodu trojnásobnou mistryni světa Kaori Sakamotovou. Pětadvacetiletá Japonka obhajovala bronz, který na minulých hrách získala za Ruskami Annou Ščerbakovovou a Alexandrou Trusovovou, na vytoužené olympijské zlato ve své rozlučkové sezoně nedosáhla. Také ona předvedla skvělou volnou jízdu bez výraznější chyby, ale nezařadila kombinaci po flipu, což znamenalo rozhodující ztrátu.
Skončila druhá před sedmnáctiletou krajankou Ami Nakaiovou, která po krátkém programu vedla. Nakaiová sice znovu skočila trojitý axel, ale pak udělala více drobných chyb a především oproti zkušenějším soupeřkám ztratila několik bodů ve druhé sadě známek za programové komponenty.
V mimořádně kvalitní soutěži to znamenalo až devátou volnou jízdu, ale celkově bronz, čemuž Nakaiová v první chvíli nemohla uvěřit. Před krajankou Mone Čibovou uhájila medailovou pozici o 1,28 bodu.
Očekávaný japonsko-americký souboj na předních příčkách potvrdila pátým místem Amber Glennová z USA. Po velké chybě v krátkém programu zajela třetí nejlepší volnou jízdu s excelentním trojitým axelem a polepšila si o osm míst.
Ženy uzavřely krasobruslařské soutěže na olympijských hrách.
XXV. zimní olympijské hry
Krasobruslení (Milán)
Ženy - konečné pořadí: 1. Liuová (USA) 226,79, 2. Sakamotová 224,90, 3. Nakaiová 219,16, 4. Čibová 217,88 (všechny Jap.), 5. Glennová (USA) 214,91, 6. Petrosjanová (AIN) 214,53