Krejčí se v Portlandu dostává do formy, Knueppel překonal nováčkovský rekord

Pětadvacetiletý Krejčí odehrál přes 18 minut a spolu s Robertem Williamsem, který zaznamenal 14 bodů a 14 doskoků, byl třetím nejlepším střelcem Portlandu. Víc bodů za hosty dali jen Jerami Grant (27) a Toumani Camara (16).
Krejčí za svým maximem za Portland, které zapsal v polovině února při prohře 109:133 s Minnesotou, zaostal o tři body. Krejčího osobním rekordem v NBA je 28 bodů z loňského duelu proti Los Angeles Clippers, které dal ještě v dresu Atlanty.
Takto si Portland Trail Blazers poradili se Chicago Bulls....
Charlotte Hornets vyhráli 133:109 v Indianě a hlavní postavou byl dvacetiletý Kon Knueppel, který k vítězství přispěl 28 body a překonal nováčkovský rekord zámořské ligy v počtu trojek v sezoně.
Proti Pacers jich Knueppel trefil osm a celkem tak má v ročníku na kontě už 209 trojek. Dosavadní maximum Keegana Murrayho, které hráč Sacramenta zaznamenal v ročníku 2022/2023, překonal o tři trojky.
Výsledky NBA
Chicago - Portland 112:121 (za hosty Krejčí 14 bodů, 3 doskoky, 2 asistence)