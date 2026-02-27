Krejčí se v Portlandu dostává do formy, Knueppel překonal nováčkovský rekord

Rozehrávač Vít Krejčí v NBA odehrál druhý nejlepší zápas za Portland a 14 body přispěl Trail Blazers k vítězství 121:112 nad Chicagem. Český reprezentant přidal tři doskoky a dvě asistence.
Pětadvacetiletý Krejčí odehrál přes 18 minut a spolu s Robertem Williamsem, který zaznamenal 14 bodů a 14 doskoků, byl třetím nejlepším střelcem Portlandu. Víc bodů za hosty dali jen Jerami Grant (27) a Toumani Camara (16).

Krejčí za svým maximem za Portland, které zapsal v polovině února při prohře 109:133 s Minnesotou, zaostal o tři body. Krejčího osobním rekordem v NBA je 28 bodů z loňského duelu proti Los Angeles Clippers, které dal ještě v dresu Atlanty.

Charlotte Hornets vyhráli 133:109 v Indianě a hlavní postavou byl dvacetiletý Kon Knueppel, který k vítězství přispěl 28 body a překonal nováčkovský rekord zámořské ligy v počtu trojek v sezoně.

Proti Pacers jich Knueppel trefil osm a celkem tak má v ročníku na kontě už 209 trojek. Dosavadní maximum Keegana Murrayho, které hráč Sacramenta zaznamenal v ročníku 2022/2023, překonal o tři trojky.

Výsledky NBA

Chicago - Portland 112:121 (za hosty Krejčí 14 bodů, 3 doskoky, 2 asistence)
Indiana - Charlotte 109:133
Philadelphia - Miami 124:117
Atlanta - Washington 126:96
Brooklyn - San Antonio 110:126
Orlando - Houston 108:113
Dallas - Sacramento 121:130
Phoenix - LA Lakers 113:110
Utah - New Orleans 118:129
LA Clippers - Minnesota 88:94

