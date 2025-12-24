Krejčího 19 bodů nestačilo, Atlanta padla počtvrté v řadě. San Antonio ovládlo šlágr

Krejčí o dva dny dříve proti stejnému soupeři a při podobně těsné porážce (150:152) zaznamenal 20 bodů. Tentokrát trefil pět z šesti tříbodových střel a celkem v zápase našlo cíl sedm z jeho devíti pokusů z pole. Na hřišti strávil 28 a půl minuty a byl nejvíc vytíženým náhradníkem. Přidal také tři doskoky a dvě asistence.
Hawks ale nezvládli závěr zápasu navzdory vedení 117:107. Poslední část Atlanta prohrála 18:34 a klíčovou pasáž 6:19. V dramatické koncovce domácí Nickeil Alexander-Walker košem 2,2 sekundy před koncem vyrovnal, do prodloužení se ale nešlo. Zaccharie Risacher fauloval ještě před vyhozením, Coby White trefil technický trestný hod, po klasickém faulu pak Nikola Vučevič proměnil další dva a Hawks se už k potenciálně vyrovnávací trojce nedostali.
S 24 body, 10 asistencemi a devíti doskoky byl lídrem Atlanty Jalen Johnson, 22 bodů a 15 asistencí zaznamenal Trae Young. V dresu Bulls, kteří vyhráli i třetí vzájemný zápas v sezoně, dali White 24 a Vučevič 21 bodů, Josh Giddey se navíc blýskl triple doublem za 19 bodů, 15 asistencí a 11 doskoků.
San Antonio si v šlágru poradilo s nejlepším týmem ligy Oklahomou City a zvítězilo doma 130:110 navzdory 33 bodům a osmi asistencím hvězdného Shaie Gilgeouse-Alexandera. Zápas rozhodl druhý poločas, který Spurs ovládli jasně 72:50. K triumfu je dovedli Keldon Johnson s 25 body či Stephon Castle s 24. Thunder ve 30. utkání v sezoně prohráli teprve počtvrté, ale zároveň potřetí za posledních pět zápasů. Spurs si bilanci vylepšili na 22-7.
New Yorku nepomohlo 40 bodů Karla-Anthonyho Townse, který se poprvé po přestupu představil v Minnesotě. Hvězdný křídelník také doskočil 13 míčů, Knicks ale prohráli 104:115. Tahounem soupeře byl s 38 body Anthony Edwards.
Dallas dovedl k těsné výhře 131:130 nad třetím týmem Západní konference Denverem nováček Cooper Flagg, autor 33 bodů a 9 doskoků i asistencí. Sekundoval mu s 31 body Anthony Davis. Za hostující Nuggets zaznamenali Jamal Murray 31 a Nikola Jokič 29 bodů, oba navíc přidali po 14 finálních přihrávkách.
Dallas v zápase téměř promarnil vedení až o 21 bodů. Nuggets mohli výsledek v poslední sekundě dokonce otočit poté, co se na druhé straně netrefil Ryan Nembhard. Jenže Peyton Watson trojku neproměnil.
Los Angeles Lakers bez zraněného Luky Dončiče podlehli 108:132 domácímu Phoenixu. V utkání prohrávali až o 32 bodů, jen ve třetí čtvrtině jich inkasovali 45. Suns vedl s 25 body Dillon Brooks, 21 bodů a 11 asistencí přidal Devin Booker. Lídrem Lakers byl LeBron James s 23 body.
Nejlepším střelcem úterního programu byl Kawhi Leonard, který 41 body a osmi doskoky dovedl Los Angeles Clippers k výhře 128:108 nad Houstonem. Vedoucí tým Východní konference Detroit zvítězil 137:128 v hale Sacramenta pod vedením Cadea Cunninghama, autora 23 bodů a 14 asistencí.
Výsledky NBA
Charlotte - Washington 126:109