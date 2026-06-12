Krejčíkovou čeká v Nizozemí semifinále, Bouzková v Queen’s Clubu končí

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  18:52aktualizováno  18:52
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Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi do semifinále. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila jasně 6:1, 6:2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Linetteovou. Marie Bouzková podlehla v dohrávaném duelu Chorvatce Donně Vekičové 6:7, 3:6 a nepostoupila do čtvrtfinále turnaje v Queen’s Clubu.

Barbora Krejčíková na trávě v Hertogenboschi | foto: CTK / imago sportfotodienst / Andy Astfalck Profimedia.cz

Třicetiletá Krejčíková, která plní roli nasazené osmičky, zvítězila za 61 minut. Nerozhodily ji ani dvě přestávky kvůli počasí. Soupeřce vzala pětkrát servis, sama o podání přišla jen jednou. Zaznamenala také šest es. O dva roky mladší Ruseovou porazila ve čtvrtém vzájemném zápase potřetí.

Předloňská šampionka Wimbledonu navázala na výhry nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a Belgičankou Hanne Vandewinkelovou a pokračuje turnajem bez ztráty setu. V první sadě proti Ruseové vedla 4:0, ve druhé prolomila soupeřčin servis ještě dvakrát a od stavu 3:2 už neztratila ani game.

O postup do prvního finále od triumfu ve Wimbledonu před dvěma lety si Krejčíková zahraje s Linetteovou. Se čtyřiatřicetiletou Polkou má zatím na okruhu WTA bilanci 3:1, na trávě se utkají poprvé.

Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi

tráva

Muži (dotace 723 435 eur):
Čtyřhra - semifinále:
Rinderknech, Bergs (Fr./Belg.) - Pavlásek, Rikl (ČR) 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 10:8

Ženy (dotace 283 347 dolarů):
Dvouhra – čtvrtfinále:
Krejčíková (8-ČR) - Ruseová (Rum.) 6:1, 6:2

Čtyřhra - semifinále:
Aojamaová, Liang En-šuo (Jap./Tchaj-wan) - Detiuc, Chromačevová (ČR/Rus.) 6:4, 4:1 skreč

Bouzková prohrála v dohrávce s Vekičovou

Marie Bouzková podlehla v dohrávaném duelu Chorvatce Donně Vekičové 6:7, 3:6 a z druhého kola v Queen’s Clubu se neprobila. Semifinalistka předloňského Wimbledonu Vekičová bude příští soupeřkou Karolíny Plíškové.

Kompletní tenisové výsledky

Bouzková s Vekičovou se vrátily na londýnské kurty po dvou dnech. Ve středu bylo utkání přerušeno kvůli dešti za stavu 6:5 pro Chorvatku a ani ve čtvrtek nebylo možné duel dohrát.

Osmadvacátá tenistka světa Bouzková si sice v úvodu dohrávky udržela servis a vynutila si zkrácenou hru, v ní ale většinu času dotahovala manko. Zvrátila ještě nepříznivý vývoj ze stavu 2:6 a odvrátila celkem šest setbolů, jednu šanci na zisk sady ale také nevyužila a tiebreak prohrála 9:11.

Ve druhé sadě přišla Bouzková o podání hned v úvodní hře. V šestém gamu měla pražská rodačka za stavu 2:3 dva brejkboly, ani jeden ale nevyužila a Vekičová už poté nezaváhala. V deváté hře proměnila při servisu Bouzkové druhý mečbol.

Plíšková se s Vekičovou utká už podvanácté. Zatím s ní má česká tenistka bilanci 7:4.

Turnaj žen v Londýně

tráva, dotace 1 915 000 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Vekičová (Chorv.) - Bouzková (ČR) 7:6 (11:9), 6:3

Viďmanová se představí ve Wimbledonu

Darja Viďmanová si zahraje na letošním Wimbledonu hlavní grandslamovou soutěž. Třiadvacetiletá hráčka se do turnaje v All England Clubu dostala po odhlášení zraněné světové devítky Kanaďanky Victorie Mbokové. WTA o tom informovala na svém webu.

Viďmanová, které patří ve světovém žebříčku 119. místo, prožije debut v hlavní soutěži grandslamu. Dosud o ni neúspěšně bojovala v kvalifikacích. Na letošním Roland Garros vypadla v 1. kole, na Australian Open ve třetím.

Osmifinalistka letošního Australian Open Mboková se zranila ve středečním duelu 2. kola turnaje v Queen’s Clubu. Ve druhého setu utkání s Karolínou Plíškovou za stavu 6:2, 3:4 pro Češku uklouzla při protipohybu a chytla se za levé koleno. Utkání vzdala a odstoupila i ze čtyřhry, kde měla dál hrát s vracející se americkou legendou Serenou Williamsovou.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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