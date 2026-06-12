Třicetiletá Krejčíková, která plní roli nasazené osmičky, zvítězila za 61 minut. Nerozhodily ji ani dvě přestávky kvůli počasí. Soupeřce vzala pětkrát servis, sama o podání přišla jen jednou. Zaznamenala také šest es. O dva roky mladší Ruseovou porazila ve čtvrtém vzájemném zápase potřetí.
Předloňská šampionka Wimbledonu navázala na výhry nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a Belgičankou Hanne Vandewinkelovou a pokračuje turnajem bez ztráty setu. V první sadě proti Ruseové vedla 4:0, ve druhé prolomila soupeřčin servis ještě dvakrát a od stavu 3:2 už neztratila ani game.
O postup do prvního finále od triumfu ve Wimbledonu před dvěma lety si Krejčíková zahraje s Linetteovou. Se čtyřiatřicetiletou Polkou má zatím na okruhu WTA bilanci 3:1, na trávě se utkají poprvé.
Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi
tráva
Muži (dotace 723 435 eur):
Ženy (dotace 283 347 dolarů):
Čtyřhra - semifinále:
Bouzková prohrála v dohrávce s Vekičovou
Marie Bouzková podlehla v dohrávaném duelu Chorvatce Donně Vekičové 6:7, 3:6 a z druhého kola v Queen’s Clubu se neprobila. Semifinalistka předloňského Wimbledonu Vekičová bude příští soupeřkou Karolíny Plíškové.
Kompletní tenisové výsledky
Bouzková s Vekičovou se vrátily na londýnské kurty po dvou dnech. Ve středu bylo utkání přerušeno kvůli dešti za stavu 6:5 pro Chorvatku a ani ve čtvrtek nebylo možné duel dohrát.
Osmadvacátá tenistka světa Bouzková si sice v úvodu dohrávky udržela servis a vynutila si zkrácenou hru, v ní ale většinu času dotahovala manko. Zvrátila ještě nepříznivý vývoj ze stavu 2:6 a odvrátila celkem šest setbolů, jednu šanci na zisk sady ale také nevyužila a tiebreak prohrála 9:11.
Ve druhé sadě přišla Bouzková o podání hned v úvodní hře. V šestém gamu měla pražská rodačka za stavu 2:3 dva brejkboly, ani jeden ale nevyužila a Vekičová už poté nezaváhala. V deváté hře proměnila při servisu Bouzkové druhý mečbol.
Plíšková se s Vekičovou utká už podvanácté. Zatím s ní má česká tenistka bilanci 7:4.
Turnaj žen v Londýně
tráva, dotace 1 915 000 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Viďmanová se představí ve Wimbledonu
Darja Viďmanová si zahraje na letošním Wimbledonu hlavní grandslamovou soutěž. Třiadvacetiletá hráčka se do turnaje v All England Clubu dostala po odhlášení zraněné světové devítky Kanaďanky Victorie Mbokové. WTA o tom informovala na svém webu.
Viďmanová, které patří ve světovém žebříčku 119. místo, prožije debut v hlavní soutěži grandslamu. Dosud o ni neúspěšně bojovala v kvalifikacích. Na letošním Roland Garros vypadla v 1. kole, na Australian Open ve třetím.
Osmifinalistka letošního Australian Open Mboková se zranila ve středečním duelu 2. kola turnaje v Queen’s Clubu. Ve druhého setu utkání s Karolínou Plíškovou za stavu 6:2, 3:4 pro Češku uklouzla při protipohybu a chytla se za levé koleno. Utkání vzdala a odstoupila i ze čtyřhry, kde měla dál hrát s vracející se americkou legendou Serenou Williamsovou.