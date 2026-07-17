Krejčíková prošla v Aténách do semifinále, Pavlásek s Riklem slaví titul v Umagu

Třetí nasazená Krejčíková dosud v premiérovém ročníku aténského turnaje neztratila set. S bývalou čtvrtou hráčkou žebříčku Čeng Čchin-wen, jež je nyní až ve druhé stovce, měla dvojnásobná grandslamová šampionka nevydařený úvod. Ze stavu 0:3 se ale česká tenistka dostala pěti vyhranými gamy za sebou a rozhodujícím brejkem.
Také v druhé sadě 32. tenistka žebříčku ztratila podání jako první, ale i v něm nepříznivý stav otočila a po proměněném čtvrtém mečbolu mohla slavit první výhru ve třetím utkání s Čeng Čchin-wen.
Na české semifinále může dojít v případě, že Bejlek v posledním utkání dne porazí turnajovou jedničku Claru Tausonovou z Dánska.
Na semifinále nedosáhla sedmá nasazená Valentová. Devětačtyřicátá hráčka žebříčku ztratila v utkání proti světové devadesátce Kornějevové šestkrát servis a prohrála za hodinu a tři čtvrtě.
Turnaj žen v Aténách
tvrdý povrch, dotace 246 388 eur
Dvouhra - čtvrtfinále:
Pavlásek s Riklem získali první společný titul
Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vyhráli čtyřhru na turnaji v Umagu a vybojovali první společný titul na okruhu ATP. Na chorvatské antuce vyhráli finálový duel s britskou dvojicí David Stevenson, Marcus Willis 6:3, 4:6, 10:6 a potvrdili roli nasazených jedniček.
Pavlásek se dočkal v 31 letech premiérové trofeje a získal ji při sedmé finálové účasti. O čtyři roky mladší Rikl už měl v držení dva tituly z loňska, kdy v Kitzbühelu a Marrákeši triumfoval po boku Petra Nouzy. Finále si zahrál popáté.
Pavlásek s Riklem postoupili na okruhu do finále podruhé, na začátku spolupráce v dubnu ještě v Bukurešti poslední krok udělat nedokázali. Tentokrát po dvou brejcích získali první set, ale druhou sadu rozhodla jediná ztráta podání českého páru. V super tie-breaku Češi pěti body v řadě šli do vedení 5:1, víc než na dvoubodový rozdíl už soupeře nepustili a po druhém mečbolu mohli začít slavit.
Turnaj mužů v Umagu
antuka, dotace 612 620 eur
Čtyřhra - finále: