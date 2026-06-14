Krejčíková končí v Nizozemsku bez titulu, do finále kvůli nemoci nenastoupila

Češka vinou zdravotního stavu přišla o velkou šanci rozšířit počet svých titulů, v utkání proti soupeřce z páté stovky žebříčku měla být favoritkou. Američanka Montgomeryová začala v kvalifikaci, odkud se prodrala až do svého prvního finále na okruhu WTA v kariéře.
Třicetiletá Krejčíková byla ve finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Na podniku kategorie WTA 250 v Nizozemsku mělo jít o její celkově čtrnácté finále v kariéře.
„Mrzí mě, že musím odstoupit z finále kvůli nemoci,“ citovali na sociálních sítích pořadatelé turnaje Krejčíkovou. „Necítím se dobře a po konzultaci s mým lékařským týmem vyšlo najevo, že nejsem ve stavu, abych mohla dnes bojovat. Těšila jsem se na to, že si zde zahraju o titul, ale nejde to,“ uvedla Krejčíková.
Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka si připsala v Hertogenboschi čtyři výhry. Cestou do finále neztratila ani set, v semifinále porazila Polku Magdu Linetteovou. V žebříčku by se měla posunout o sedm míst na 38. příčku.
O devět let mladší Montgomeryová by po triumfu v Hertogenboschi měla vyletět o 291 příček na 193. místo. „Chtěla bych pogratulovat Robin k úžasnému týdnu a přeju jí všechno nejlepší do další části sezony. Jsem zklamaná, že jsem turnaj zakončila takhle, ale budu se teď soustředit na to, abych se co nejdříve uzdravila,“ doplnila Krejčíková.
Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva):
Ženy (dotace 283.347 dolarů):