Vítězný návrat české dvojice. Krejčíková a Siniaková jsou v Soulu ve čtvrtfinále

  12:55aktualizováno  12:55
České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková na turnaji v Soulu vítězně oživily někdejší úspěšnou spolupráci ve čtyřhře. Olympijské šampionky z Tokia, které společně získaly sedm grandslamových titulů, porazily v prvním kole rusko-japonský pár Anna Blinkovová, Makoto Ninomijaová 6:4, 6:3 a postoupily do čtvrtfinále.

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková | foto: Reuters

České fedcupové šampionky na svůj první společný start od olympijského turnaje v Paříži musely v Koreji čekat. Zápas naplánovaný na úterý se kvůli nepřízni počasí o den odložil a ve středu odehrály jediný game, než je déšť znovu zahnal. Pořadatelé pak jejich zápas přeložili do haly.

Počasí v Soulu dál komplikuje program dvouher, Siniaková i Krejčíková už ale své duely prvního kola zvládly odehrát.

Siniaková si po úspěšné kvalifikaci zajistila účast ve druhém kole už v pondělí, Krejčíková slavila postup v jediném dohraném úterním duelu.

Tenisový turnaj žen v Soulu

(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů)

Čtyřhra - 1. kolo:
Krejčíková, Siniaková (ČR) - Ninomijaová, Blinkovová (Jap./Rus.) 6:4, 6:3

