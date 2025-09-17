Vítězný návrat české dvojice. Krejčíková a Siniaková jsou v Soulu ve čtvrtfinále

České fedcupové šampionky na svůj první společný start od olympijského turnaje v Paříži musely v Koreji čekat. Zápas naplánovaný na úterý se kvůli nepřízni počasí o den odložil a ve středu odehrály jediný game, než je déšť znovu zahnal. Pořadatelé pak jejich zápas přeložili do haly.
Kompletní tenisové výsledky
Počasí v Soulu dál komplikuje program dvouher, Siniaková i Krejčíková už ale své duely prvního kola zvládly odehrát.
Siniaková si po úspěšné kvalifikaci zajistila účast ve druhém kole už v pondělí, Krejčíková slavila postup v jediném dohraném úterním duelu.
Tenisový turnaj žen v Soulu
(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů)
Čtyřhra - 1. kolo: