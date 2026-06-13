Krejčíková si po dvou letech zahraje o titul, v Hertogenboschi porazila Linetteovou

O devátý titul v kariéře se třicetiletá Krejčíková utká buď s Američankou Robin Montgomeryovou, nebo Ajlou Tomljanovicovou z Austrálie, která má už dnes za sebou dohrávku čtvrtfinále s Catherine McNallyovou z USA.
Krejčíková v úvodní sadě jako první přišla o podání, ale nakonec ji získala pro sebe. Ve druhém setu smazala manko 3:5 a vybojovala tie-break. V něm vítězka dvou grandslamů prohrávala 0:3, ale skóre otočila a na cestě do finále neztratila ani set.
Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi
(Dotace 283 347 dolarů)
Dvouhra žen: