Kurovský zaplatí za urážky sudích, komise strhla z platu i filmujícímu Křepelkovi

  19:38aktualizováno  19:38
Útočník Daniel Kurovský z Třince dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu ve výši 10 000 korun za slovní napadání rozhodčích v prodloužení utkání 18. kola v Plzni. O deset procent měsíčního platu přijde mladoboleslavský útočník Karel Křepelka, jenž dostal pokutu za nafilmovaný pád v zápase 19. kola v Karlových Varech. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.

Plzeňský gólman Malík se snaží ukrýt kotouč před dotírajcím Kurovským. | foto: MAFRA

Kurovský se neadekvátního jednání dopustil vůči rozhodčím Janu Hribikovi a Matěji Sýkorovi. Sedmadvacetiletý útočník byl v prodloužení vyloučen na dvě minuty za podrážení, po skončení nastavené pětiminutovky následně dostal desetiminutový a poté další vyšší trest za napadání rozhodčích. Třinec vyhrál v Plzni 2:1 po samostatných nájezdech.

Křepelka podle disciplinární komise teatrálně upadl na led po střetu s jedním z karlovarských hráčů ve třetí třetině. Rozhodčí Matěj Sýkora a Lukáš Květoň vyloučili mladoboleslavského útočníka za hru vysokou holí. Karlovy Vary v následné přesilové hře skórovaly, nakonec ale prohrály 4:5 v prodloužení.

