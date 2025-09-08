Kdo je favoritem na titul? Sázkovky věří Pardubicím, odepisují Olomouc

Každoroční oblíbené téma fanoušků před začátkem hokejové extraligy ožívá. Kdo je největším kandidátem na titul? Jasno už mají bookmakeři sázkových kanceláří, kteří stejně jako loni favorizují opět značně posílené Pardubice. Východočechům mají podle vypsaných kurzů nejvíce konkurovat Sparta, Třinec a obhájce zlata Brno. Za jasného outsidera je považována Olomouc.

Američan Peter Mueller (vpravo) z Komety překonává pardubického gólmana Romana Willa v sedmém finále hokejové extraligy. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Paradoxní je, že Pardubice i Spartu odborníci favorizují na zisk titulu v posledních letech pravidelně, ale oba týmy ne a ne prolomit dlouhé čekání.

Kdo podle vás získá titul v hokejové extralize v ročníku 2025/26?

celkem hlasů: 68

Dynamu se v předchozích letech nevděčnou úlohu hlavního aspiranta na celkový triumf nepodařilo naplnit a dvakrát po sobě prohrálo rozhodující sedmý zápas finále. Na titul tak Pardubice dál čekají, naposledy se dočkaly v roce 2012. Ještě o pět let déle čeká na extraligové zlato Sparta.

Při úspěšné obhajobě Komety si mohou sázkaři přijít až na osminásobek vkladu. Za hlavního kandidáta na baráž o udržení mezi elitou bookmakeři považují Olomouc. Hanáci ji hráli už na jaře, bez větších potíží si však poradili s Jihlavou.

Vítězové extraligy v posledních letech:

  • 2025: Kometa Brno
  • 2024: HC Oceláři Třinec
  • 2023: HC Oceláři Třinec
  • 2022: HC Oceláři Třinec
  • 2021: HC Oceláři Třinec

Přehled kurzů na celkového vítěze extraligy:

TýmyTipsportFortunaSazkaSynot TipBetano
Pardubice333,13,43
Sparta Praha4,44,54,64,24,5
Třinec5,75,55,55,76
Kometa Brno87,587,858
Vítkovice14181317,915
Hradec Králové24171716,625
Liberec27252021,530
České Budějovice35222525,740
Litvínov3535353340
Mladá Boleslav3530303340
Karlovy Vary3328303335
Plzeň3540353540
Kladno4445333450
Olomouc908010068100
