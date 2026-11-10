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Basket ONLINE: Bojovný výkon Češek sráží ztráty. Španělský náskok je však mírný

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  21:14aktualizováno  21:14
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Veronika Voráčková před kvalifikačním zápasem se Španělskem.

Veronika Voráčková před kvalifikačním zápasem se Španělskem. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Lucie Svatoňová před zápasem se Španělskem.
Karolina Šotolová před kvalifikačním zápasem se Španělskem.
Julie Pospíšilová se rozcvičuje před zápasem se Španělskem.
Kateřina Kalná se chystá na zápas se Španělskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027.
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Dva měsíce po účasti na mistrovství světa rozjíždějí boj o další velkou akci. České reprezentantky ve španělském Oviedu otevírají kvalifikaci o EuroBasket 2027, která je významná i vzhledem k olympijským hrám v Los Angeles. Po půli ztrácely 36:43, jak si proti domácím favoritkám vedou ve zbytku duelu, sledujte v podrobné online reportáži.

Na lavičce národního týmu se premiérově v roli dočasného kouče představuje Martin Bašta, který výběr převzal po Romaně Ptáčkové. „Se Španělskem nic nepodceníme, jdeme do toho s maximálním úsilím a uvidíme, na co nám to bude stačit,“ uvedl trenér.

ONLINE: Česko vs. Španělsko

Utkání kvalifikace o EuroBasket 2027 sledujte podrobně.

Stejně jako na světovém šampionátu v Berlíně se český tým musí obejít bez pivotek Emmy Čechové a Julie Reisingerové, obě se zotavují po zranění kolena.

Z osobních důvodů vypadla také Gabriela Andělová a utkání v Oviedu vynechává i klíčová rozehrávačka Eliška Joklová, která šetří síly na další zápasy v Praze s Chorvatkami a Bulharkami.

Se Španělkami, které skončily třetí na MS, se Češky naposledy utkaly loni na EuroBasketu. V napínavém čtvrtfinále s pozdějšími stříbrnými medailistkami padly 81:88, když sahaly po postupu.

Oproti minulým kvalifikacím se třemi okny se dvěma zápasy jsou tentokrát jen dvě se třemi duely. Odvety jsou na programu v únoru. Na EuroBasket postoupí první dva celky ze skupiny, z kontinentálního šampionátu pak šest nejlepších celků zamíří do olympijské kvalifikace.

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