Kvalifikaci v Monaku ovládl Antonelli před Verstappenem, Ferarri bere druhou řadu

V první řadě bude s italským talentem stát Max Verstappen z Red Bullu a až druhou obsadí favorizovaní jezdci Ferrari. Třetí skončil Lewis Hamilton a čtvrtý domácí pilot Charles Leclerc. Obhájce prvenství Lando Norris z McLarenu zajel až osmý čas.
Devatenáctiletý Antonelli zvítězil s náskokem 43 tisícin sekundy, připsal si čtvrtý kvalifikační triumf v ročníku i kariéře a potvrdil letošní nadvládu Mercedesu. Zbylé dvě kvalifikace a také první závod sezony vyhrál jeho týmový kolega George Russell, jenž do monacké Grand Prix vyrazí až z šestého místa.
„To bylo kouzelné kolo, všechno jsem v něm skvěle poskládal. S Maxem to bylo strašně těsné a jsem šťastný,“ radoval se Antonelli. „Tohle je nejintenzivnější kvalifikace roku. Pořád jedeš na hraně, zdi se pořád přibližují. Není to jednoduché,“ dodal jezdec, který bude v neděli navazovat na triumfy z Číny, Japonska, Miami a Kanady.
Piloti Ferrari nenaplnili očekávání a nenavázali na páteční tréninky. Hamilton zaostal za Antonellim o téměř čtvrt sekundy, předloňský vítěz Leclerc, který v Monaku kvalifikaci třikrát dokázal vyhrát, o tři desetiny. Italská stáj se musela obejít bez šéfa Frédérica Vasseura, který byl hospitalizován kvůli zdravotní indispozici. Podle informací týmu zůstává pod dohledem lékařů, bližší podrobnosti stáj neuvedla.