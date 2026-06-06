Kvalifikaci v Monaku ovládl Antonelli před Verstappenem, Ferarri bere druhou řadu

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  18:36aktualizováno  18:36
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Lídr mistrovství světa formule 1 Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál kvalifikaci na Vekou cenu Monaka a bude mít jedinečnou možnost vybojovat v mistrovství světa páté vítězství za sebou. Na městské trati s úzkými uličkami je minimum možností k předjíždění a pole position znamená v Monte Carlu větší výhodu než jinde.
Kimi Antonelli, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Monaka

Kimi Antonelli, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Monaka | foto: Reuters

Kimi Antonelli odstartuje do Velké ceny Monaka z prvního místa.
Kimi Antonelli odstartuje do Velké ceny Monaka z prvního místa.
Kimi Antonelli, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Monaka
Lewis Hamilton během kvalifikace na Velkou cenu Monaka
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V první řadě bude s italským talentem stát Max Verstappen z Red Bullu a až druhou obsadí favorizovaní jezdci Ferrari. Třetí skončil Lewis Hamilton a čtvrtý domácí pilot Charles Leclerc. Obhájce prvenství Lando Norris z McLarenu zajel až osmý čas.

Devatenáctiletý Antonelli zvítězil s náskokem 43 tisícin sekundy, připsal si čtvrtý kvalifikační triumf v ročníku i kariéře a potvrdil letošní nadvládu Mercedesu. Zbylé dvě kvalifikace a také první závod sezony vyhrál jeho týmový kolega George Russell, jenž do monacké Grand Prix vyrazí až z šestého místa.

Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Monaka

„To bylo kouzelné kolo, všechno jsem v něm skvěle poskládal. S Maxem to bylo strašně těsné a jsem šťastný,“ radoval se Antonelli. „Tohle je nejintenzivnější kvalifikace roku. Pořád jedeš na hraně, zdi se pořád přibližují. Není to jednoduché,“ dodal jezdec, který bude v neděli navazovat na triumfy z Číny, Japonska, Miami a Kanady.

Piloti Ferrari nenaplnili očekávání a nenavázali na páteční tréninky. Hamilton zaostal za Antonellim o téměř čtvrt sekundy, předloňský vítěz Leclerc, který v Monaku kvalifikaci třikrát dokázal vyhrát, o tři desetiny. Italská stáj se musela obejít bez šéfa Frédérica Vasseura, který byl hospitalizován kvůli zdravotní indispozici. Podle informací týmu zůstává pod dohledem lékařů, bližší podrobnosti stáj neuvedla.

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