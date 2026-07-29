Sáček gólem vystřelil naději, Górnik ale v kvalifikaci Ligy mistrů končí

Fenerbahce poslal do vedení v 25. minutě z penalty Talisca. V dlouhém nastavení prvního poločasu si Sáček našel ve vápně odražený míč a zblízka zakončil. Devětadvacetiletý pravý bek nebo záložník vstřelil premiérovou branku za Górnik.
Polští vicemistři a vítězové tamního poháru další gól nepřidali a budou pokračovat ve 3. předkole Evropské ligy. V něm se utkají s lepším z dvojzápasu mezi Twente a Ferencvárosem, který vyhrál úvodní duel na hřišti soupeře 2:1. Fenerbahce ve 3. předkole Ligy mistrů čeká Štýrský Hradec.
V kvalifikaci milionářské soutěže pokračuje i Slovan Bratislava. Slovenským šampionům proti celku Iberia 1999 stačila domácí remíza 1:1, před týdnem v Gruzii uspěli 2:0. Ve 3. předkole se střetnou se švédskými mistry Mjällby.