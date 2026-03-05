Vše vypukne ve středu 11. března v 6:30 českého času proti Jižnímu Súdánu – nevyzpytatelnému africkému soupeři, kterému ve světovém rankingu patří 55. pozice. Český tým je na 17. příčce těsně před Mali.
„Ale nechceme nic podcenit. Nějaké informace o Jižním Súdánu máme, využijeme i zápasy z afrického šampionátu, kde odehrál vyrovnané duely. Nemyslím si totiž, že hru nějak významně změní,“ říkala Ptáčková, kterou těší, že papírově nejslabší celek skupiny vyzvou její svěřenkyně hned na úvod: „Dost důležitá je i mentální stránka – když se nám zápas povede nejen výsledkově, ale i co se týče výkonu, může to tým nastartovat.“
A energie bude potřeba.
Program českého týmu ve Wu-chanu
Neděle 8. 3.: přípravný zápas s Čínou (12:30 SEČ)
Kvalifikace o MS 2026:
Kromě čtvrtečního zdlouhavého cestování přes Brusel a Hongkong se musí basketbalistky obejít i bez intenzivnější přípravy.
Na třídenním srazu v Praze se sešla desítka nominovaných, která už začala s úpravami denního režimu – basketbalistky chodí dříve spát, brzy ráno vstávají.
Další pětice se ale postupně připojí až v Číně.
Nejdříve Petra Holešínská, kterou zdrželo play off turecké ligy. Trojice španělských legionářek – Gabriela Andělová, Karolína Šotolová a Veronika Voráčková – by měla dorazit v neděli. Julie Pospíšilová zřejmě ještě o den později kvůli programu francouzské ligy.
„Takový kalendář je pro holky zabijácký,“ posteskla si trenérka. „Chci, aby aspoň den a půl odpočívaly a srovnaly se. Proto bude naše společná příprava na hřišti minimální.“
A vzápětí dodala: „Ještě jsem nezažila akci, na kterou se tým v podstatě nepřipravuje.“
Na vyzkoušení některých prvků poslouží aspoň nedělní testovací duel od 12.30 SEČ s domácí reprezentací, která Češkám původně nabízela, že by se týmy mohly utkat hned dvakrát.
S tím ovšem Ptáčková nesouhlasila. „Věděla jsem, že tam nebudeme v plné sestavě. Vypadá to, že nastoupíme v devíti lidech,“ přibližovala.
Poté rozhodne o finální sestavě, jež se porve o světový šampionát. Na něm české basketbalistky hrály posledně v roce 2014.
Cílem je postup, avšak velká prohlášení od trenérky národního týmu nečekejte. Uvědomuje si, že kvůli zraněním má její výběr mezery v podkošovém prostoru. Dobře také zná kvalitu ostatních celků ve skupině.
O Jižním Súdánu už byla řeč, tak nyní hezky popořadě.
Mali? „Nechyběly na posledním mistrovství světa. Asi devět deset hráček, co teď skautujeme, podává dobré výkony ve španělské lize. A hlavně jsou silné v podkošovém prostoru.“
Brazílie? „Sledovala jsem jejich zápasy při olympijské kvalifikaci, kde byly fakt skvělé. Můžou se opřít o hráčky z WNBA.“
Čína? „Doma bude patřit k favoritům celé skupiny.“
A Belgie? „Mistryně Evropy.“
I proto Ptáčková zmiňovala: „Chtěla bych, aby tam holky odevzdaly maximum. Myslím, že standard stačit nebude. Bude tam muset být něco navíc.“
Třeba jako na předkvalifikaci v Mexiku, kde česká reprezentace triumfovala, ačkoliv jasným adeptem na prvenství nebyla.
„Tehdy ale některé týmy hrály v hodně malých sestavách, což teď nehrozí,“ varovala ovšem trenérka, která v Číně musí s hráčkami rozseknout i to, kdo nahradí Terezu Vyoralovou v roli kapitánky.
Nejdůležitější ale bude dění na palubovce.
Parta, o jejímž potenciálu se už nějakou dobu mluví, by ráda dosáhla na výraznější úspěch.
Nominace českých basketbalistek
Kvalifikace MS ve Wu-chanu (11.-17. března)
Rozehrávačky: Eliška Hamzová, Kateřina Zeithammerová (obě Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.)
Křídla: Eliška Brejchová, Monika Fučíková (obě Levhartice Chomutov), Petra Malíková, Mariana Přibylová (obě ZVVZ USK Praha), Gabriela Andělová (Leganés/Šp.), Petra Holešínská (Emlak Konut/Tur.), Julie Pospíšilová (Lattes-Montpellier/Fr.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.)
Pivotky: Emma Čechová (ZVVZ USK Praha), Julia Reisingerová (Pécs/Maď.), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno), Lucie Svatoňová (KP Brno)