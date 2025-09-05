ONLINE: Černá Hora - Česko 0:1, v akci video, gól Provoda kvůli ofsajdu neplatí

Trenér Ivan Hašek udělal radikální změnu v bráně, kdy poprvé od Eura 2024 nasadil Jindřicha Staňka. Od jeho zranění byl novou jedničkou Matěj Kovář, ale ten minule dostal pět branek v Chorvatsku.
Potrestaného Vladimíra Coufala na pravé straně obrany nahrazuje David Douděra, před ním místo Václava Černého nastupuje Vasil Kušej. Jinak je sestava očekávaná, na levém kraji obrany dostal Jaroslav Zelený přednost před Davidem Juráskem a ve středu pole Lukáš Červ před Michalem Sadílkem.
Sestava vypadá následovně: Staněk – Douděra, Holeš, Krejčí, Zelený – Kušej, Červ, Souček, Šulc, Provod – Schick.
Češi aktuálně vedou kvalifikační skupinu L, mají však odehráno o dva zápasy více než druzí Chorvaté, s nimiž v červnu schytali výprask 1:5.
Vzájemné utkání s Černou Horou v červnu v Plzni zvládli Češi relativně s přehledem, když zvítězili 2:0 díky trefám Adama Hložka a Patrika Schicka.
Hložek nicméně kvůli zranění v aktuální nominaci chybí.
V rámci zářijového srazu hrají Češi pouze jeden kvalifikační zápas, v pondělí je pak čeká přípravný duel se Saúdskou Arábií. Naopak Černohorci vyzvou Chorvaty.
4. Červ
D. Petković – M. Vukčević (77. Mugoša), Savić, Vujačić, A. Vukčević (58. Roganović) – Janković (70. Adžić), Bulatović, Brnović (58. Camaj) – M. Vukotić (70. Lončar), Jovetić (C), Krstović.
Staněk – Douděra (49. Hranáč), Holeš, Krejčí, Zelený – Souček (C), Červ (85. Sadílek) – Kušej (46. Černý), Šulc (85. Kuchta), Provod – Schick (71. Chorý).
Dragojević, Popović – Gjelaj, Rubežić, Kuč, Bakić, Šipčić.
Kovář, Jaroš – Jemelka, Vitík, Jurásek, Beran, Král.
44. Janković, 54. M. Vukotić, 80. Bulatović, 88. Camaj
44. Krejčí
Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (vš. ITA)Přejít na online reportáž
Tabulka skupiny L
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Česko
|4
|3
|0
|1
|9:6
|9
|2.
|Chorvatsko
|2
|2
|0
|0
|12:1
|6
|3.
|Černá Hora
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4.
|Faerské ostrovy
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5.
|Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0