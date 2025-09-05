ONLINE: Černá Hora - Česko 0:1, v akci video, gól Provoda kvůli ofsajdu neplatí

  20:45aktualizováno  22:24
Čeští fotbalisté skórovali už po necelých třech minutách, pak nedali dvě velké šance, i tak po prvním poločase v Černé Hoře vedou 1:0. Úvodní gól kvalifikačního utkání o postup na mistrovství světa 2026 dal Červ. který se prosadil střelou z dálky Následovaly šance Schicka a Šulce, který trefil břevno. To zachránilo i českého gólmana Staňka po ráně Bulatoviče. Druhý poločas můžete v podrobné online reportáži.
Gólová oslava českého týmu na hřišti Černé Hory.

Gólová oslava českého týmu na hřišti Černé Hory. | foto: Reuters

Čeští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa.
Vasil Kušej, Lukáš Červ a David Douděra po první brance na hřišti Černé Hory.
Lukáš Červ (vpravo) v euforii po branc na hřišti Černé Hory. Gratuluje mu David...
Patrik Schick a Andrija Bulatovič z Černé Hory bojují o míč v kvalifikaci o MS.
Trenér Ivan Hašek udělal radikální změnu v bráně, kdy poprvé od Eura 2024 nasadil Jindřicha Staňka. Od jeho zranění byl novou jedničkou Matěj Kovář, ale ten minule dostal pět branek v Chorvatsku.

Potrestaného Vladimíra Coufala na pravé straně obrany nahrazuje David Douděra, před ním místo Václava Černého nastupuje Vasil Kušej. Jinak je sestava očekávaná, na levém kraji obrany dostal Jaroslav Zelený přednost před Davidem Juráskem a ve středu pole Lukáš Červ před Michalem Sadílkem.

Sestava vypadá následovně: Staněk – Douděra, Holeš, Krejčí, Zelený – Kušej, Červ, Souček, Šulc, Provod – Schick.

Češi aktuálně vedou kvalifikační skupinu L, mají však odehráno o dva zápasy více než druzí Chorvaté, s nimiž v červnu schytali výprask 1:5.

Vzájemné utkání s Černou Horou v červnu v Plzni zvládli Češi relativně s přehledem, když zvítězili 2:0 díky trefám Adama Hložka a Patrika Schicka.

Hložek nicméně kvůli zranění v aktuální nominaci chybí.

V rámci zářijového srazu hrají Češi pouze jeden kvalifikační zápas, v pondělí je pak čeká přípravný duel se Saúdskou Arábií. Naopak Černohorci vyzvou Chorvaty.

Kvalifikace MS
Skupina L 5. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Černá Hora Černá Hora : Česko Česko 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
4. Červ
Sestavy:
D. Petković – M. Vukčević (77. Mugoša), Savić, Vujačić, A. Vukčević (58. Roganović) – Janković (70. Adžić), Bulatović, Brnović (58. Camaj) – M. Vukotić (70. Lončar), Jovetić (C), Krstović.
Sestavy:
Staněk – Douděra (49. Hranáč), Holeš, Krejčí, Zelený – Souček (C), Červ (85. Sadílek) – Kušej (46. Černý), Šulc (85. Kuchta), Provod – Schick (71. Chorý).
Náhradníci:
Dragojević, Popović – Gjelaj, Rubežić, Kuč, Bakić, Šipčić.
Náhradníci:
Kovář, Jaroš – Jemelka, Vitík, Jurásek, Beran, Král.
Žluté karty:
44. Janković, 54. M. Vukotić, 80. Bulatović, 88. Camaj
Žluté karty:
44. Krejčí

Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (vš. ITA)

Tabulka skupiny L

PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Česko43019:69
2.Chorvatsko220012:16
3.Černá Hora32014:36
4.Faerské ostrovy31023:43
5.Gibraltar40042:160
