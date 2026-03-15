V úvodním nedělním utkání Brazílie porazila Mali 76:73, díky tomuto výsledku má jistý postup na mistrovství světa Čína. Přidat se mohou také svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové, a to v případě, že domácí výběr porazí.
O účast na MS můžou přijít, jen pokud prohrají s Čínou i v úterý s Belgií, a zároveň Brazílie vyhraje poslední utkání turnaje nad domácí reprezentací a Mali podle předpokladů zdolá Jižní Súdán.
Favoritkami ale tentokrát české basketbalistky nejsou. V přípravě těsně před kvalifikačním turnajem, i když ještě nehrály v úplné sestavě, podlehly Číňankám jasně 51:85.
Jednou z ústředních postav domácího výběru ve Wu-chanu je osmnáctiletá podkošová hráčka Čang C’-jü, která se vytáhla na 220 centimetrů. S 14,3 body a 6,3 doskoky vévodí statistikám mezi Číňankami.
„Půjde to tam hlavně přes vysoké pivotky a přes střelkyně. V přípravě jim všechno padlo z venku, tak uvidíme. Zdá se, že tady už jim to tolik nepadá, tak doufejme, že to zase trenéři načtou a nějak ubráníme i ty velké,“ předeslala Eliška Hamzová po zápase s Brazílií.
V českém dresu zatím střelecky vyniká Petra Holešínská se 14 body na zápas, spolehlivé výkony odvádí rozehrávačka Hamzová s průměry 9,7 bodu, 5 doskoků a 3,7 asistence. Dobré momenty už v rámci kvalifikace měly také Veronika Voráčková a podkošové opory Julia Reisingerová s Emmou Čechovou.
Kvalifikační turnaj o postup na MS basketbalistek
skupina A (Wu-chan):
Mali - Brazílie 73:76 (15:20, 37:35, 62:48)
Belgie - Jižní Súdán 102:64 (21:16, 53:28, 86:39)
12:30 Česko - Čína
|1.
|Belgie
|4
|4
|0
|362:249
|8
|2.
|Brazílie
|4
|2
|2
|305:335
|6
|3.
|Česko
|3
|2
|1
|237:194
|5
|4.
|Čína
|3
|2
|1
|232:224
|5
|5.
|Mali
|4
|1
|3
|268:302
|5
|6.
|Jižní Súdán
|4
|0
|4
|271:371
|4