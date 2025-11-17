ONLINE: Česko - Gibraltar, proti outsiderovi s Schickem i Chorým. V obraně Hranáč

  19:32aktualizováno  19:32
Čeští fotbalisté hrají závěrečný zápas kvalifikace o mistrovství světa. V Olomouci hostí Gibraltar, utkání má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Čechům už z hlediska postavení v tabulce skupiny L o nic nejde – druhé místo a účast v baráži mají jistou. Hrají však o udržení ve druhém koši, aby semifinále hráli doma. I proto si nesmí dovolit zaváhat.

Jaroslav Köstl zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Hranáč, Zelený, Jurásek – Beran, Souček – Douděra, Schick, Karabec – Chorý.

Český kouč udělal proti zápasu se San Marinem šest změn. Vyměnil brankáře, stopera, středního záložníka a tři útočné hráče. Do základu se od začátku září vrací Schick, po delší době se představí i Hranáč, který nahradil zraněného Vitíka.

Na lavici náhradníků zůstali Jedlička, Hellebrand, Ladra či Sadílek se Sejkem.

Trenéra Köstla, který byl po Haškově odvolání jmenován dočasným koučem, čeká druhý zápas na lavičce českého týmu. V tom prvním jeho svěřenci v přípravě v Karviné porazili San Marino, nejhorší tým světa, těsně 1:0.

Teď je čeká další fotbalový trpaslík. Gibraltar v kvalifikaci nezískal jediný bod a vstřelil pouhé tři branky. V prvním vzájemném utkání Češi zvítězili 4:0 po gólech Černého, Schicka, Šulce a Klimenta.

Jak si povedou tentokrát?

Kvalifikace MS
Skupina L 17. 11. 2025 20:45
Česko Česko : Gibraltar Gibraltar 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kovář – Coufal, Hranáč, Zelený, Jurásek – Beran, Souček (C) – Douděra, Schick, Karabec – Chorý.
Sestavy:
Hankins – Jolley, Lopes, Olivero, Mauro – Ronan, Torrilla (C), Pozo – Del Rio, Bartolo, J. Scanlon.
Náhradníci:
Jedlička, Markovič – Chaloupek, Ryneš, Sadílek, Ladra, Sejk, Červ, Chytil, Hellebrand, Daněk.
Náhradníci:
Banda, Lopez – Morgan, Borge, Bent, Perera, McClafferty, Jessop, Vinet, Mouelhi.

Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Gittelmann

Přejít na online reportáž

Tabulka skupiny L

PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Chorvatsko761023:219
2.Česko741212:813
3.Faerské ostrovy840411:912
4.Černá Hora73046:149
5.Gibraltar70073:220
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.