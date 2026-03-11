Basketbalistky načaly kvalifikaci o MS vítězstvím, jasně přehrály Jižní Súdán

  7:05aktualizováno  8:14
Hektický týden pro české basketbalistky začal. V čínském Wu-chanu za sedm dní odehrají pět zápasů kvalifikace o mistrovství světa 2026. Ten první svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zvládly, přesvědčivě porazily Jižní Súdán 89:52. Pomohla k tomu 16 body kapitánka Natálie Stoupalová.
Eliška Hamzová útočí v zápase s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS.

Eliška Hamzová útočí v zápase s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Natálie Stoupalová zakončuje během zápasu s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS.
Julia Reisingerová během zápasu s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS.
Gabriela Andělová se rozcvičuje před zápasem s Jižním Súdánem v kvalifikaci o...
Petra Holešínská se rozcvičuje před zápasem s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS.
Ze šestičlenné kvalifikační skupiny, ve které jsou ještě Belgie, Brazílie, Čína a Mali, postupuje trojice nejlepších týmů společně s mistryněmi Evropy z Belgie.

ONLINE: Česko vs. Jižní Súdán

Zápas kvalifikace o MS 2026 jsme sledovali podrobně.

České basketbalistky vstupují do prvního duelu jako favoritky, afrického soupeře ale rozhodně nechtěly podcenit.

Češky v kvalifikaci o MS 2026:

Středa 11. 3.: Jižní Súdán (6.30)
Čtvrtek 12. 3.: Mali (9:30)
Sobota 14. 3.: Brazílie (6:30)
Neděle 15. 3.: Čína (12:30)
Úterý 17. 3.: Belgie (9:30)

„Bude to hodně o nás. Samozřejmě styl Súdánu je hodně atypický, takže asi zásadní bude, abychom na to dokázali dobře reagovat,“ říkala trenérka Ptáčková, které se tým kompletně sešel až v pondělí, kdy z Francie přicestovala Julie Pospíšilová.

„Všech dvanáct hráček je v relativně v dobrém stavu,“ komentovala.

Jižní Súdán ještě den před zápasem řešil potíže s vízy pro hráčky. V úterý trénoval v osmi, a proto dlouho nebylo jasné, v jaké sestavě nastoupí.

„To je trošku složitější, ale určitě jsme připravení na všechny jejich klíčové hráčky,“ ujišťovala Ptáčková.

Češky si ve Wu-chanu také vybraly nástupkyni Terezy Vyoralové, v roli kapitánky tým povede Natálie Stoupalová. „První a druhý zápas jsou určitě jedny z nejvíce klíčových. My si na ně věříme,“ prohlásila.

