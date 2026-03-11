Basketbalistky načaly kvalifikaci o MS vítězstvím, jasně přehrály Jižní Súdán

Připravujeme podrobnosti...
Ze šestičlenné kvalifikační skupiny, ve které jsou ještě Belgie, Brazílie, Čína a Mali, postupuje trojice nejlepších týmů společně s mistryněmi Evropy z Belgie.
ONLINE: Česko vs. Jižní Súdán
Zápas kvalifikace o MS 2026 jsme sledovali podrobně.
České basketbalistky vstupují do prvního duelu jako favoritky, afrického soupeře ale rozhodně nechtěly podcenit.
Češky v kvalifikaci o MS 2026:
Středa 11. 3.: Jižní Súdán (6.30)
„Bude to hodně o nás. Samozřejmě styl Súdánu je hodně atypický, takže asi zásadní bude, abychom na to dokázali dobře reagovat,“ říkala trenérka Ptáčková, které se tým kompletně sešel až v pondělí, kdy z Francie přicestovala Julie Pospíšilová.
„Všech dvanáct hráček je v relativně v dobrém stavu,“ komentovala.
Jižní Súdán ještě den před zápasem řešil potíže s vízy pro hráčky. V úterý trénoval v osmi, a proto dlouho nebylo jasné, v jaké sestavě nastoupí.
„To je trošku složitější, ale určitě jsme připravení na všechny jejich klíčové hráčky,“ ujišťovala Ptáčková.
Češky si ve Wu-chanu také vybraly nástupkyni Terezy Vyoralové, v roli kapitánky tým povede Natálie Stoupalová. „První a druhý zápas jsou určitě jedny z nejvíce klíčových. My si na ně věříme,“ prohlásila.