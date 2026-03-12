Ve středu byly svěřenkyně Romany Ptáčkové jasnými favoritkami, ve čtvrtek se přece jen očekává vyrovnanější předtahovaná. Češky totiž v žebříčku FIBA figurují na 17. příčce, Mali je hned za nimi.
ONLINE: Česko vs. Mali
„Myslím si, že Mali bude určitě o level výš. Mají hodně hráček, které hrají ve španělské lize. Samozřejmě jsou trochu víc zvyklé na evropský styl basketbalu, ale pořád to bude taková mlácená,“ předvídala Petra Holešínská po zápase s Jižním Súdánem, který řešil před startem kvalifikace potíže z vízy.
Ty se nevyhnuly ani Mali, které na úvod kvalifikace prohrálo s domácí Čínou 68:81. Brazílie zase padla s evropskými šampionkami z Belgie 70:99.
„Nejnebezpečnější je určitě Sika Konéová. Má zkušenosti z WNBA, byla několikrát blízko tomu, aby se stala MVP (nejužitečnější hráčka) španělské ligy. Mají tam další hráčky jako Dembéléová a Haidaraová. Jejich celková síla je určitě pod košem, ale myslím si, že na perimetru bychom je určitě mohly přejet,“ dodala Holešínská.
Ze šestičlenné skupiny postupuje na šampionát, který hostí Berlín, trojice nejlepších týmů plus evropské šampionky z Belgie.