Haaland pomohl k vítězství, Norsko má díky tomu téměř jistý postup na MS

Fotbalisté Norska v kvalifikaci mistrovství světa zvítězili 4:1 nad Estonskem a téměř jistě mohou slavit první účast na světovém šampionátu od roku 1998. Dvakrát se trefil kanonýr Erling Haaland, který suverénně vede tabulku kvalifikačních střelců už s 14 góly. Útočník Manchesteru City celkově skóroval v šestnáctém z posledních sedmnácti startů za klub i reprezentaci.
Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem. | foto: Reuters

Na góly se ale v Oslu čekalo až do druhého poločasu, než se v 50. a 52. minutě prosadil pokaždé hlavou útočník Atlética Madrid Sörloth.

Haaland během povedené norské dvanáctiminutovky vedení zdvojnásobil a za hosty už jen snížil prvním reprezentačním gólem pardubický útočník Saarma.

Svěřenci trenéra Staleho Solbakkena vyhráli ve skupině I už sedmý zápas a mají šestibodový náskok na druhou Itálii, která se tak může na Seveřany jen bodově dotáhnout a má zároveň výrazně horší skóre.

Italy ve čtvrtek večer čeká duel v Moldavsku, v posledním kole se v neděli střetnou s Nory.

Norský útočník Erling Haaland střílí na estonskou bránu.

Maďarsko ve skupině F zvítězilo gólem Vargy 1:0 v Arménii a živí postupové šance. K jistotě minimálně baráže mu stačí, pokud ve večerním zápase prohraje Irsko s vedoucím Portugalskem.

Ve skupině D udržel Island přinejmenším naději na baráž vítězstvím 2:0 v Ázerbájdžánu. Má teď stejně bodů jako Ukrajina, která se večer utká v Paříži s vedoucí Francií. Vicemistři světa mají v čele tabulky tříbodový náskok.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale

evropská část

Skupina D:
Baku: Ázerbájdžán - Island 0:2 (0:2)
Branky: 20. Gudmundsson, 39. Ingason.

Skupina F:
Jerevan: Arménie - Maďarsko 0:1 (0:1)
Branka: 33. Varga.

Skupina I:
Oslo: Norsko - Estonsko 4:1 (0:0)
Branky: 50. a 52. Sörloth, 56. a 62. Haaland - 65. Saarma.

Tabulka skupiny D:

1.Francie43109:310
2.Island521213:97
3.Ukrajina42118:77
4.Ázerbájdžán50142:131

Tabulka skupiny F:

1.Portugalsko431011:410
2.Maďarsko52219:78
3.Irsko41124:54
4.Arménie51042:103

Tabulka skupiny I:

1.Norsko770033:421
2.Itálie650118:815
3.Izrael730415:199
4.Estonsko81168:214
5.Moldavsko60154:261
