ONLINE: Faery - Česko, v útoku Vydra i Černý, v obraně Jemelka. Nechybí Souček

  17:30aktualizováno  17:30
Čeští fotbalisté hrají předposlední zápas v kvalifikaci o mistrovství světa. V Tórshavnu bojují proti outsiderovi z Faerských ostrovů. Utkání má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Český záložník Lukáš Červ (vlevo) a Arni Frederiksberg z Faerských ostrovů | foto: Reuters

Češi ve čtvrtek v klíčovém utkání uhráli bezbrankovou remízu s Chorvatskem, což je staví do jasné pozice – pokud chtějí pomýšlet na první místo v tabulce, musí v závěru kvalifikace sesbírat více bodů než právě Chorvaté, kteří navíc odehráli o zápas méně.

Teď české fotbalisty čeká nevyzpytatelný soupeř z Faerských ostrovů. Trenér Ivan Hašek zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Jemelka – Červ, Souček – Černý, Šulc, Kušej – Vydra

Oproti utkání s Chorvatskem tak udělal Hašek tři změny. Místo Zeleného hraje Jemelka, Provoda na pravém křídle nahradí Černý a na hrotu nastoupí místo Chorého Vydra.

Když se oba týmy utkaly naposledy, Češi riskovali blamáž. Dlouho vedli o gól, pak ale v závěru srovnal Vatnhamar. Chvíli po něm však na druhé straně skóroval Schick a rozhodl o výhře 2:1.

Na domácí půdě umí být Faery ještě nepříjemnějším soupeřem. Chorvaté tam vyhráli pouze 1:0, Černá Hora si naposledy odvezla nečekaný debakl 0:4.

Mimochodem, pokud Faery zvítězí, budou na Haškovy svěřence ztrácet pouhý bod a můžou reálně zabojovat o druhé místo. Češi nicméně k poslednímu zápasu nastoupí v listopadu doma proti Gibraltaru, kde se očekává povinná výhra.

Kvalifikace MS
Skupina L 12. 10. 2025 18:00
Faerské ostrovy Faerské ostrovy : Česko Česko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lamhauge – Faerö, Vatnhamar, A. Edmundsson – Danielsen, Hendriksson, Turi, Davidsen (C) – Frederiksberg, J. Edmundsson, Sörensen.
Sestavy:
Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Jemelka – Červ, Souček (C) – Černý, Šulc, Kušej – Vydra.
Náhradníci:
Mörk, á Reynatröd – A. Svensson, Mneney, Bjartalíd, Klettskard, M. Olsen, M. Agnarsson, Justinussen, Knudsen, Benjaminsen, Andreasen.
Náhradníci:
Jedlička, Horníček – Beran, Hranáč, Sadílek, Chramosta, Lingr, Provod, Jurásek, Chorý, Karabec, Král.

Rozhodčí: Colombo – Baccini, Imperiale (ITA).

Přejít na online reportáž

Tabulka skupiny L

1.Chorvatsko541017:113
2.Česko641111:613
3.Faerské ostrovy63038:59
4.Černá Hora62044:136
5.Gibraltar50052:170
