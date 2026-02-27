Trenér Luboš Bartoň musel řešit také absence podkošových hráčů Jamese Kárníka a Martina Kříže, který do Slovinska nakonec neodcestoval ze zdravotních důvodů.
„Slovinci budou dobře připravení, pro ně to je velmi důležitý zápas. Můžou být i pod tlakem, protože domácí utkání s Estonskem nezvládli. Myslím, že byli malinko překvapení estonskou houževnatostí. Tu zase ukázali oni proti Švédsku, jejich výkon byl solidní. I proto v Koperu čekám nejtěžší zápas této fáze kvalifikace,“ předeslal kouč české reprezentace.
Náročný střet vyhlížejí také domácí pod vedením Aleksandera Sekuliče, který mezi lety 2017 až 2022 působil v Nymburku.
„Češi jsou velmi agresivní a hodně se spoléhají na útočnou hru, kde jsou velmi živí a dávají hodně košů. Mají dobré střelce z dálky, takže si budeme muset dávat velký pozor v obraně,“ uvedl Sekulič.
Ve čtyřčlenné skupině H hrají Češi společně se Slovinci, Estonci a Švédy o tři postupová místa do další fáze kvalifikace.
Světový šampionát v roce 2027 hostí Katar.
Nominace českých basketbalistů
Kvalifikační zápas o MS proti Slovinsku v Koperu (27. února)
Rozehrávači: Vojtěch Sýkora (Písek), Richard Bálint (Bamberg/Něm.)
Křídla: Vojtěch Hruban, František Rylich (oba Nymburk), Patrick Samoura (Mylhúzy/Fr.), Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa San Sebastian/Šp.), Tomáš Kyzlink (Peking Royal Fighters/Čína)
Pivoti: David Böhm (Slavia Praha), Luboš Kovář (Pardubice), Martin Svoboda (Písek), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol.), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)