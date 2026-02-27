Basket ONLINE: Češi chtějí navázat na úvod kvalifikace. O třetí výhru bojují se Slovinci

  18:17
V prvních kvalifikačních duelech vyzráli čeští basketbalisté na Švédy i Estonce. Nyní měří síly se třetími soky ve skupině H - Slovinci. V přístavním městě Koper se musejí obejít bez klíčových rozehrávačů Tomáše Satoranského a Ondřeje Sehnala. Jak si vedou, sledujte v podrobné online reportáži od 18.30.
Jan Zídek a David Böhm na tréninku v Koperu před zápasem kvalifikace o MS 2027.

Jan Zídek a David Böhm na tréninku v Koperu před zápasem kvalifikace o MS 2027. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace v Poděbradech.
Patrick Samoura na tréninku v Poděbradech.
Česká basketbalová reprezentace po tréninku v Poděbradech.
Ondřej Švec a Luboš Kovář během tréninku české basketbalové reprezentace v...
17 fotografií

Trenér Luboš Bartoň musel řešit také absence podkošových hráčů Jamese Kárníka a Martina Kříže, který do Slovinska nakonec neodcestoval ze zdravotních důvodů.

ONLINE: Česko vs. Slovinsko

Utkání kvalifikace o MS sledujte podrobně.

„Slovinci budou dobře připravení, pro ně to je velmi důležitý zápas. Můžou být i pod tlakem, protože domácí utkání s Estonskem nezvládli. Myslím, že byli malinko překvapení estonskou houževnatostí. Tu zase ukázali oni proti Švédsku, jejich výkon byl solidní. I proto v Koperu čekám nejtěžší zápas této fáze kvalifikace,“ předeslal kouč české reprezentace.

Náročný střet vyhlížejí také domácí pod vedením Aleksandera Sekuliče, který mezi lety 2017 až 2022 působil v Nymburku.

„Češi jsou velmi agresivní a hodně se spoléhají na útočnou hru, kde jsou velmi živí a dávají hodně košů. Mají dobré střelce z dálky, takže si budeme muset dávat velký pozor v obraně,“ uvedl Sekulič.

Ve čtyřčlenné skupině H hrají Češi společně se Slovinci, Estonci a Švédy o tři postupová místa do další fáze kvalifikace.

Světový šampionát v roce 2027 hostí Katar.

Nominace českých basketbalistů

Kvalifikační zápas o MS proti Slovinsku v Koperu (27. února)

Rozehrávači: Vojtěch Sýkora (Písek), Richard Bálint (Bamberg/Něm.)

Křídla: Vojtěch Hruban, František Rylich (oba Nymburk), Patrick Samoura (Mylhúzy/Fr.), Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa San Sebastian/Šp.), Tomáš Kyzlink (Peking Royal Fighters/Čína)

Pivoti: David Böhm (Slavia Praha), Luboš Kovář (Pardubice), Martin Svoboda (Písek), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol.), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.