Jako vzpruhu mohou Češi brát vzepětí ve druhé půlce utkání, díky němu si udrželi lepší skóre ze vzájemných střetnutí – na podzim v Praze uspěli proti stejnému soupeři 97:80. Ve Stockholmu přitom prohrávali až o 29 bodů.
Česko vs. Švédsko
Reportáž z utkání.
Svěřencům kouče Luboše Bartoně teď patří třetí místo před Švédy, Slovinci po prohře 62:93 klesli na druhou pozici za Estonsko.
Do Hovetu si našlo cestu devět tisícovek fanoušků, což je rekordní číslo pro švédský basketbalový národní tým.
A nadšené publikum ve žlutých dresech, případně pak v trikotech Miami Heat se jmenovkou Pelleho Larssona, mohlo sledovat skvělé představení právě největší švédské hvězdy (19 bodů), či Bobiho Klintmana (18), kteří zastoupili absentující Ludviga Haakansona a Wihlema Falka.
Na české straně čelo produktivity obsadil s 20 body a 7 asistencemi Ondřej Sehnal, sekundovali mu Vít Krejčí (16 bodů) či kapitán Martin Peterka (13). Pod košem statečně bojoval James Kárník.
To však nestačilo.
Domácí výběr, který z úvodních čtyřech zápasů zapsal jediné vítězství, si podmanil úvod utkání. Naopak tým kouče Bartoně, v němž ze zdravotních důvodů chyběli zkušení Tomáš Satoranský, Tomáš Kyzlink, Vojtěch Hruban či Martin Kříž, nasbírali pět faulů za necelé tři minuty.
Navíc produktivní byl dlouho jen Sehnal, až těsně před půlkou úvodní čtvrtiny se k němu přidal James Kárník. Ani poté se však disciplína českého týmu nezlepšila a manko hrozivě narostlo na 7:32.
Mezitím si trenér Bartoň vzal dva oddechové časy. A když už stáli na čáře trestných hodů Češi, míjeli. Na opačném konci palubovky zářili kromě Larssona také Klintman a Cadeau.
Bálint trojkou snížil nejdřív na 10:32, pak se ještě jednou trefil zdálky a po něm také Sehnal. I tak byl výsledek úvodní čtvrtiny neúprosný - 16:34. Basketbalisté v modrém nedali jediný koš za dva body.
To na startu druhé desetiminutovky změnil Krejčí, který pak trefil i dvě šestky. Jenže pak přidal i třetí faul a po střídání naštvaně zahodil láhev. Naopak švédskou osobní chybu trestal na druhé straně Zídek, jenže na snížení 23:40 hned odpověděl trojkou Cadeau. Zdálky pak úspěšně pálil i Sehnal, ale ztráta jen dále kolísala okolo 20 bodů.
Na české úspěchy totiž dokázali domácí snadno reagovat, o poznání lépe si počínali i v obraně, a tak mohli znovu budovat výraznější rozdíl ve skóre.
Za stavu 31:58 netrefil další trestné hody Samoura, po něm díky odvážnému nájezdu dostal šanci Svoboda. Také on však za chvíli klopil hlavu dolů. Češi měli v zápase úspěšnost trestných hodů 56,5 %.
I proto se manko ve druhé čtvrtině až na 29 bodů, do šatny šli Krejčí a spol. za stavu 35:61.
Jejich záchrannou misi hned po pauze zkomplikoval Larsson třemi proměněnými trestnými hody, odpověděl Sehnal a dvěma trefenými šestkami Peterka.
Švédům pak nevyšla dvakrát snaha o efektní zakončení. Menší zvolnění ze strany domácích Češi zužitkovali, po trojkách Sehnala a Peterky, dostali manko pod dvacet bodů. První úspěšnou střelu z dálky zaznamenal Krejčí.
Muži ve žlutém se ale vzpamatovali a brzy se vrátilo kolísání okolo rozdílu 20 bodů. Pod onu hranici dostal Čechy smečí Kárník (56:74), ale znovu ne na dlouho. Na opačné straně se připomněli Klintman a Gaddefors.
V závěru čtvrtiny pak po Krejčího trojce zkorigoval Birgander skóre na 59:79.
Česká snaha manko umenšit pokračovala, pálil Bálint i za tři Peterka. Zpočátku sice dále vládla magická hranice rozdílu o dvacet, pod ni Češi však pravidelně nakukovali. A to i poté, co šest minut před koncem přišli o Kárníka, který popáté fauloval.
Aspoň ve smečování ho však zastoupil Svoboda. Švédy, kteří už nepůsobili tak energicky, se pokoušeli nakopnout Larsson a Klintman. Tři minuty před koncem česká ztráta po trojce Sehnala klesla na 73:86.
Výhodu lepšího skóre ze vzájemných zápasů pak pojistil Krejčí společně s nejlepším Čechem v utkání Sehnalem. To byla jen drobná náplast na prohru 76:87.
Další utkání čeká české basketbalisty v pondělí, kdy se utkají v Brně s Estonskem.
Kvalifikace MS basketbalistů 2027
Skupina H - 5. kolo
Švédsko - Česko 87:76 (34:16, 61:35, 79:59)
Sestava a body Česka: Sehnal 20, Krejčí 14, Peterka 13, Nečas 2, Kejval - Bálint 12, Kárník 8, Martin Svoboda 4, Zídek 3, Rylich, Samoura, Sýkora. Fauly: 21:27. Trestné hody: 29/23 - 23/13. Trojky: 6:11. Doskoky: 43:45.
Estonsko - Slovinsko 93:62 (22:16, 46:31, 73:51)
Tabulka:
|1.
|Estonsko
|5
|3
|2
|436:408
|8
|2.
|Slovinsko
|5
|3
|2
|434:413
|8
|3.
|Česko
|5
|2
|3
|413:444
|7
|4.
|Švédsko
|5
|2
|3
|406:424
|7