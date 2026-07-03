Velké vzepětí po pauze nestačilo. Češi v kvalifikaci o MS prohráli se Švédskem

  21:09aktualizováno  21:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Český reprezentant James Kárník čeká na šanci zakončit v zápase ve Švédsku.

Český reprezentant James Kárník čeká na šanci zakončit v zápase ve Švédsku. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Ondřej Sehnal během zápasu kvalifikace o MS 2027 se Švédskem.
Vít Krejčí během zápasu kvalifikace o MS 2027 se Švédskem.
Švédský fanoušek před zápasem světové kvalifikace s Českem
Richard Bálint během zápasu kvalifikace o MS 2027 se Švédskem.
38 fotografií
Zaplněná stockholmská hala Hovet si vychutnávala závěr duelu vestoje, už nebylo co řešit. Švédští basketbalisté vybojovali druhou výhru v kvalifikaci o MS, zato Češi musejí kousat třetí porážku v řadě. Na severské soky nestačili 76:87 a zkomplikovali si postup ze skupiny H do další fáze.

Jako vzpruhu mohou Češi brát vzepětí ve druhé půlce utkání, díky němu si udrželi lepší skóre ze vzájemných střetnutí – na podzim v Praze uspěli proti stejnému soupeři 97:80. Ve Stockholmu přitom prohrávali až o 29 bodů.

Česko vs. Švédsko

Reportáž z utkání.

Svěřencům kouče Luboše Bartoně teď patří třetí místo před Švédy, Slovinci po prohře 62:93 klesli na druhou pozici za Estonsko.

Do Hovetu si našlo cestu devět tisícovek fanoušků, což je rekordní číslo pro švédský basketbalový národní tým.

A nadšené publikum ve žlutých dresech, případně pak v trikotech Miami Heat se jmenovkou Pelleho Larssona, mohlo sledovat skvělé představení právě největší švédské hvězdy (19 bodů), či Bobiho Klintmana (18), kteří zastoupili absentující Ludviga Haakansona a Wihlema Falka.

Na české straně čelo produktivity obsadil s 20 body a 7 asistencemi Ondřej Sehnal, sekundovali mu Vít Krejčí (16 bodů) či kapitán Martin Peterka (13). Pod košem statečně bojoval James Kárník.

To však nestačilo.

Domácí výběr, který z úvodních čtyřech zápasů zapsal jediné vítězství, si podmanil úvod utkání. Naopak tým kouče Bartoně, v němž ze zdravotních důvodů chyběli zkušení Tomáš Satoranský, Tomáš Kyzlink, Vojtěch Hruban či Martin Kříž, nasbírali pět faulů za necelé tři minuty.

Český trenér Luboš Bartoň v akci

Navíc produktivní byl dlouho jen Sehnal, až těsně před půlkou úvodní čtvrtiny se k němu přidal James Kárník. Ani poté se však disciplína českého týmu nezlepšila a manko hrozivě narostlo na 7:32.

Mezitím si trenér Bartoň vzal dva oddechové časy. A když už stáli na čáře trestných hodů Češi, míjeli. Na opačném konci palubovky zářili kromě Larssona také Klintman a Cadeau.

Bálint trojkou snížil nejdřív na 10:32, pak se ještě jednou trefil zdálky a po něm také Sehnal. I tak byl výsledek úvodní čtvrtiny neúprosný - 16:34. Basketbalisté v modrém nedali jediný koš za dva body.

To na startu druhé desetiminutovky změnil Krejčí, který pak trefil i dvě šestky. Jenže pak přidal i třetí faul a po střídání naštvaně zahodil láhev. Naopak švédskou osobní chybu trestal na druhé straně Zídek, jenže na snížení 23:40 hned odpověděl trojkou Cadeau. Zdálky pak úspěšně pálil i Sehnal, ale ztráta jen dále kolísala okolo 20 bodů.

Na české úspěchy totiž dokázali domácí snadno reagovat, o poznání lépe si počínali i v obraně, a tak mohli znovu budovat výraznější rozdíl ve skóre.

Český pivot Adam Kejval se pokouší blokovat v zápase se Švédskem. Střílí Melwin Pantzar.

Za stavu 31:58 netrefil další trestné hody Samoura, po něm díky odvážnému nájezdu dostal šanci Svoboda. Také on však za chvíli klopil hlavu dolů. Češi měli v zápase úspěšnost trestných hodů 56,5 %.

I proto se manko ve druhé čtvrtině až na 29 bodů, do šatny šli Krejčí a spol. za stavu 35:61.

Jejich záchrannou misi hned po pauze zkomplikoval Larsson třemi proměněnými trestnými hody, odpověděl Sehnal a dvěma trefenými šestkami Peterka.

Švédům pak nevyšla dvakrát snaha o efektní zakončení. Menší zvolnění ze strany domácích Češi zužitkovali, po trojkách Sehnala a Peterky, dostali manko pod dvacet bodů. První úspěšnou střelu z dálky zaznamenal Krejčí.

Muži ve žlutém se ale vzpamatovali a brzy se vrátilo kolísání okolo rozdílu 20 bodů. Pod onu hranici dostal Čechy smečí Kárník (56:74), ale znovu ne na dlouho. Na opačné straně se připomněli Klintman a Gaddefors.

V závěru čtvrtiny pak po Krejčího trojce zkorigoval Birgander skóre na 59:79.

Český basketbalista Vít Krejčí útočí v zápase ve Švédsku, hlídá ho Melwin Pantzar.

Česká snaha manko umenšit pokračovala, pálil Bálint i za tři Peterka. Zpočátku sice dále vládla magická hranice rozdílu o dvacet, pod ni Češi však pravidelně nakukovali. A to i poté, co šest minut před koncem přišli o Kárníka, který popáté fauloval.

Aspoň ve smečování ho však zastoupil Svoboda. Švédy, kteří už nepůsobili tak energicky, se pokoušeli nakopnout Larsson a Klintman. Tři minuty před koncem česká ztráta po trojce Sehnala klesla na 73:86.

Výhodu lepšího skóre ze vzájemných zápasů pak pojistil Krejčí společně s nejlepším Čechem v utkání Sehnalem. To byla jen drobná náplast na prohru 76:87.

Další utkání čeká české basketbalisty v pondělí, kdy se utkají v Brně s Estonskem.

Kvalifikace MS basketbalistů 2027

Skupina H - 5. kolo

Švédsko - Česko 87:76 (34:16, 61:35, 79:59)
Nejvíce bodů Švédska: Larsson 19, Klintman 18, Gaddefors 14, Pantzar 13, Pohto 10.

Sestava a body Česka: Sehnal 20, Krejčí 14, Peterka 13, Nečas 2, Kejval - Bálint 12, Kárník 8, Martin Svoboda 4, Zídek 3, Rylich, Samoura, Sýkora. Fauly: 21:27. Trestné hody: 29/23 - 23/13. Trojky: 6:11. Doskoky: 43:45.

Estonsko - Slovinsko 93:62 (22:16, 46:31, 73:51)

Tabulka:

1.Estonsko532436:4088
2.Slovinsko532434:4138
3.Česko523413:4447
4.Švédsko523406:4247
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Velké vzepětí po pauze nestačilo. Češi v kvalifikaci o MS prohráli se Švédskem

Český reprezentant James Kárník čeká na šanci zakončit v zápase ve Švédsku.

Trump si přivlastnil oslavy 250 let USA a ošidil americký lid, kritizují demokraté

Americký prezident Donald Trump se v Bílém domě setkal se zvoleným newyorským...

Smrtelná nehoda dvou kamionů na pět hodin uzavřela silnici na Havlíčkobrodsku

Tragická dopravní nehoda u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. 3. července 2026)

Dojatý Hoffman převzal Křišťálový glóbus. Děkuji, že sdílíte mou starost o film, řekl

Dustin Hoffman převzal na festivalu v Karlových Varech Křišťálový glóbus za...

Poslední slovo

Jak smrt podnájemníka v londýnském bytě dostala jednoho Jamajčana do prekérní situace

Iva Pekárková.

ONLINE: Austrálie - Egypt 1:1, fantastický zákrok brankáře Beache, prodlužuje se

Australský brankář Patrick Beach vyráží egyptský centr v utkání mistrovství...

Česko má jistou čtvrtfinalistku! Krejčíková porazila Bartůňkovou a vyzve Muchovou

Barbora Krejčíková se hecuje ve třetím kole Wimbledonu.

Ukrajinský ministr: Urovnejme napětí s Polskem, máme společného nepřítele

Setkání ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybiha s polským protějškem...

Druhá Strážnice nehrozí. Ministr Klempíř se zahájení MFF nakonec nezúčastní

Ministr kultury Oto Klempíř

Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy

Hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman. (3. července 2026)

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Komentář

Volební právo pro šestnáctileté navrhované TOP 09 je populismus, stejně jako tomu bylo v historii

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně (23....

Do Evropy míří další vlna horkého počasí. Kdy dorazí do Česka?

Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.