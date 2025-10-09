Fakta a systém evropské kvalifikace:
- Světový šampionát poprvé v historii budou hostit tři země – USA, Kanada a Mexiko.
- Na mistrovství světa 2026 bude poprvé v historii hrát 48 týmů.
- Z Evropy se na světový šampionát probojuje 16 týmů.
- Los rozdělil 54 zemí do 12 skupin – šesti pětičlenných (začínají v březnu 2025) a šesti čtyřčlenných (začínají v září 2025).
- Čeští fotbalisté jsou v pětičlenné skupině L.
- Vítěz každé skupiny postoupí přímo na mistrovství světa 2026.
- Týmy na druhých místech půjdou do baráže.
- Do baráže postoupí také čtyři nejlépe umístění vítězové skupin v Lize národů, kteří ve své kvalifikační skupině neskončili do druhého místa. A to je velmi dobrá zpráva pro český tým, který v Lize národů svojí skupinu vyhrál.
- Barážový pavouk bude rozdělen na čtyři části, hrát se bude semifinále a finále (oboje na jeden zápas). V semifinále nastoupí doma nasazený tým, ve finále se o domácím celku bude losovat.
Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci na MS 2026:
|Datum a čas
|Zápas
|sobota 22. března, 20:45
|Česko – Faerské ostrovy
|úterý 25. března, 20:45
|Gibraltar – Česko
|pátek 6. června, 20:45
|Česko – Černá Hora
|pondělí 9. června, 20:45
|Chorvatsko – Česko
|pátek 5. září, 20:45
|Černá Hora – Česko
|čtvrtek 9. října, 20:45
|Česko – Chorvatsko
|neděle 12. října, 18:00
|Faerské ostrovy – Česko
|pondělí 17. listopadu, 20:45
|Česko – Gibraltar
Kde sledovat zápasy v kvalifikaci na MS 2026:
Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci o MS 2026 najdete v programu České televize na kanálu ČT sport.
Jak si čeští fotbalisté vedli v minulosti?
Čeští fotbalisté si na mistrovství světa zahráli pouze jednou v roce 2006. Po porážkách s Itálií (0:2), Ghanou (0:2) a výhře nad USA (3:0) obsadili ve skupině 3. místo a do vyřazovacích bojů nepostoupili.
|Rok
|Pořadatel MS
|Česko v kvalifikaci
|Česko na MS
|1998
|Francie
|3. místo
|nepostoupilo
|2002
|Jižní Korea a Japonsko
|2. místo – baráž
|nepostoupilo
|2006
|Německo
|2. místo – baráž
|konec ve skupině (3. místo)
|2010
|Jižní Afrika
|3. místo
|nepostoupilo
|2014
|Brazílie
|3. místo
|nepostoupilo
|2018
|Rusko
|3. místo
|nepostoupilo
|2022
|Katar
|3. místo – baráž
|nepostoupilo
|2026
|USA, Kanada a Mexiko
|?
|?
Jak vypadají kvalifikační skupiny:
Skupina A: Německo, Slovensko, S. Irsko, Lucembursko.
Skupina B: Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo.
Skupina C: Dánsko, Řecko, Skotsko, Bělorusko.
Skupina D: Francie, Ukrajina, Island, Ázerbájdžán.
Skupina E: Španělsko, Turecko, Gruzie, Bulharsko.
Skupina F: Portugalsko, Maďarsko, Irsko, Arménie.
Skupina G: Nizozemsko, Polsko, Finsko, Litva, Malta.
Skupina H: Rakousko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kypr, San Marino.
Skupina I: Itálie, Norsko, Izrael, Estonsko, Moldavsko.
Skupina J: Belgie, Wales, S. Makedonie, Kazachstán, Lichtenštejnsko.
Skupina K: Anglie, Srbsko, Albánie, Lotyšsko, Andorra.
Skupina L: Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar.