Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: Kde sledovat zápas s Chorvatskem?

  11:07
Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Ve čtvrtek 9. října je čeká utkání proti Chorvatsku. Kde a kdy zápas sledovat? Jaký je systém evropské kvalifikace?

Čeští fotbalisté zpívají státní hymnu před zápasem Ligy národů proti Gruzii. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fakta a systém evropské kvalifikace:

  • Světový šampionát poprvé v historii budou hostit tři země – USA, Kanada a Mexiko.
  • Na mistrovství světa 2026 bude poprvé v historii hrát 48 týmů.
  • Z Evropy se na světový šampionát probojuje 16 týmů.
  • Los rozdělil 54 zemí do 12 skupinšesti pětičlenných (začínají v březnu 2025) a šesti čtyřčlenných (začínají v září 2025).
  • Čeští fotbalisté jsou v pětičlenné skupině L.
  • Vítěz každé skupiny postoupí přímo na mistrovství světa 2026.
  • Týmy na druhých místech půjdou do baráže.
  • Do baráže postoupí také čtyři nejlépe umístění vítězové skupin v Lize národů, kteří ve své kvalifikační skupině neskončili do druhého místa. A to je velmi dobrá zpráva pro český tým, který v Lize národů svojí skupinu vyhrál.
  • Barážový pavouk bude rozdělen na čtyři části, hrát se bude semifinále a finále (oboje na jeden zápas). V semifinále nastoupí doma nasazený tým, ve finále se o domácím celku bude losovat.

Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci na MS 2026:

Datum a časZápas
sobota 22. března, 20:45Česko – Faerské ostrovy
úterý 25. března, 20:45Gibraltar – Česko
pátek 6. června, 20:45Česko – Černá Hora
pondělí 9. června, 20:45Chorvatsko – Česko
pátek 5. září, 20:45Černá Hora – Česko
čtvrtek 9. října, 20:45Česko – Chorvatsko
neděle 12. října, 18:00Faerské ostrovy – Česko
pondělí 17. listopadu, 20:45Česko – Gibraltar

Kde sledovat zápasy v kvalifikaci na MS 2026:

Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci o MS 2026 najdete v programu České televize na kanálu ČT sport.

Jak si čeští fotbalisté vedli v minulosti?

Čeští fotbalisté si na mistrovství světa zahráli pouze jednou v roce 2006. Po porážkách s Itálií (0:2), Ghanou (0:2) a výhře nad USA (3:0) obsadili ve skupině 3. místo a do vyřazovacích bojů nepostoupili.

RokPořadatel MSČesko v kvalifikaciČesko na MS
1998Francie3. místonepostoupilo
2002Jižní Korea a Japonsko2. místo – barážnepostoupilo
2006Německo2. místo – barážkonec ve skupině (3. místo)
2010Jižní Afrika3. místonepostoupilo
2014Brazílie3. místonepostoupilo
2018Rusko3. místonepostoupilo
2022Katar3. místo – barážnepostoupilo
2026USA, Kanada a Mexiko??

Jak vypadají kvalifikační skupiny:

Skupina A: Německo, Slovensko, S. Irsko, Lucembursko.

Skupina B: Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo.

Skupina C: Dánsko, Řecko, Skotsko, Bělorusko.

Skupina D: Francie, Ukrajina, Island, Ázerbájdžán.

Skupina E: Španělsko, Turecko, Gruzie, Bulharsko.

Skupina F: Portugalsko, Maďarsko, Irsko, Arménie.

Skupina G: Nizozemsko, Polsko, Finsko, Litva, Malta.

Skupina H: Rakousko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kypr, San Marino.

Skupina I: Itálie, Norsko, Izrael, Estonsko, Moldavsko.

Skupina J: Belgie, Wales, S. Makedonie, Kazachstán, Lichtenštejnsko.

Skupina K: Anglie, Srbsko, Albánie, Lotyšsko, Andorra.

Skupina L: Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar.

