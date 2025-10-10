Kazachstán si snadno poradil s Lichtenštejnskem, večer hraje Belgie

  19:03aktualizováno  19:03
Fotbalisté Kazachstánu porazili v kvalifikaci o postup na mistrovství světa na svém stadionu v Astaně Lichtenštejnsko 4:0. V tabulce skupiny J zůstávají se šesti body na čtvrtém místě bez reálné šance na postup. Hosté prohráli i šestý kvalifikační zápas a opět bez vstřelené branky. O vedení ve skupině se od 20:45 utkají Belgie a Severní Makedonie. Na pořadu je i dalších šest zápasů v evropské části kvalifikace.

Galymzhan Kenžebek slaví branku proti Lichtenštejnsku. | foto: AP

Kazachstán ve třech předchozích utkáních nedal ani gól, ale s týmem z 204. místa světového žebříčku si poradil. V březnu vyhrál na jeho půdě 2:0 a tentokrát stihl dvě branky už během úvodní půlhodiny.

Hlavní postavou byl Kenžebek, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál Zajnutdinovovi před prázdnou branku. Pro nejlepšího střelce Kazachstánu to byl patnáctý gólový zápis.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale

evropská část

Skupina J:
Astana: Kazachstán - Lichtenštejnsko 4:0 (2:0)
Branky: 26. a 59. Kenžebek, 28. Zajnutdinov, 81. Kasym.

20:45 Gent: Belgie - Severní Makedonie

Skupina A:
20:45 Belfast: Severní Irsko - Slovensko, Sinsheim: Německo - Lucembursko.

Skupina B:
20:45 Solna: Švédsko - Švýcarsko, Priština: Kosovo - Slovinsko

Skupina D:
20:45 Paříž: Francie - Ázerbájdžán, Reykjavík: Island - Ukrajina

