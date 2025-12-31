Jediný český zástupce Koudelka v kvalifikaci skočil 125,5 metru a obdržel 108,6 bodu. V hlavním závodě se pokusí vylepšit pondělní 39. místo z Oberstdorfu. V sezoně zatím bodoval jen ve Wisle, kde získal dva body za 29. místo. Vloni obsadil v Ga-Pa 43. místo.
V tradičním k.o. systému se Koudelka utká ve čtvrtek s trojnásobným šampionem Kobajašim. Druhý muž průběžného pořadí Světového poháru byl dnes jedenáctý. Do druhého kola postoupí vítězové duelů a pět poražených s nejlepšími výkony.
Kvalifikaci ovládl lídr Světového poháru Slovinec Domen Prevc. Vítěz úvodního podniku Turné čtyř můstků v Oberstdorfu skočil 139,5 metru a obdržel 150,6 bodu. Druhý skončil s mankem 4,4 bodu Rakušan Jan Hörl, třetí byl jeho krajan Stephan Embacher, který výkonem 145,5 metru vylepšil rekord můstku.
Čtvrteční závod v Garmisch-Partenkirchenu začne od 14:00.
Kvalifikace na závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích
Garmisch-Partenkirchen (Německo)
1. Prevc (Slovin.) 150,6 b. (139,5 m), 2. Hörl 146,2 (138), 3. Embacher (oba Rak.) 143,2 (145,5), ...40. Koudelka (ČR) 108,6 (125,5).
Dvojice pro 1. kolo: Koudelka - R. Kobajaši (Jap.).