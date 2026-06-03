Sabalenková v Paříži nebývale selhala. Kvalifikantka Chwaliňská je v semifinále

Dvaadvacetiletá Šnajderová si postupem do semifinále opět posunula grandslamové maximum. V Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. O účast ve finále se utká s další debutantkou, polskou tenistkou Majou Chwaliňskou, která do semifinále senzačně postoupila z kvalifikace. Ve čtvrtfinále 114. hráčka světového žebříčku, jež hraje v hlavní soutěži grandslamu teprve potřetí, porazila 7:6, 6:3 Rusku Annu Kalinskou.
Sabalenková vyhrála úvodní set hladce za 48 minut, ve druhém vedla 5:3 a zdálo se, že má postup v kapse. Za stavu 5:4 ale nedokázala duel dopodávat a se stupňující se frustrací začala ve hře kupit nevynucené chyby, kterých nakonec nasbírala 57. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game a ve třetím setu schytala „kanára“.
Vyřazení šampionky letošního Australian Open je poslední z řady šokujících výsledků, které letošní Roland Garros přineslo. Sabalenková zůstala ve hře jako poslední z držitelů grandslamového titulu, a to v ženském i mužském pavouku dvouhry.
Čtyřiadvacetileté překvapení turnaje Chwaliňská vyhrála na Roland Garros už osmý zápas za sebou. Je teprve šestou kvalifikantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře a druhou v Paříži po Argentince Nadie Podoroské z roku 2020.
„Upřímně řečeno netuším, co se to právě stalo. Každý zápas tady mi připadá bláznivý. Jsem za to moc vděčná,“ uvedla Chwaliňská. Díky své překvapivé pouti má krajanka čtyřnásobné pařížské šampionky Igy Šwiatekové jistotu, že se ve světovém žebříčku posune z druhé stovky ke 30. místu.
Sedmadvacetiletá Kalinská neproměnila v postup do semifinále ani své druhé grandslamové čtvrtfinále po Australian Open 2024. V prvním setu aktuálně 24. hráčka žebříčku zlikvidovala ztrátu 1:5 a vynutila si tie-break, ten ale vyhrála Chwaliňská 7:3. V druhé sadě vzala Polka soupeřce celkem čtyřikrát podání a využila první mečbol.
Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži
antuka, dotace 61,7 milionu eur
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