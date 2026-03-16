To, že čeká druhé dítě, oznámila Petra Kvitová již loni v říjnu. Nyní na sociálních sítích zveřejnila snímky, na nichž je zachycena se svým manželem Jiřím a synem Petrem.
Dvojnásobná vítězka Wimbledonu a bronzová olympijská medailistka z Ria 2016 ukončila kariéru v minulém roce. Nyní však oznámila, že ve sportovním světě bude nadále působit, tentokrát však v nové roli.
Stala se členkou Českého klubu fair play při Českém olympijském výboru. Ten na sociálních sítích uvedl, že Petra Kvitová chce v rámci svého nového působení inspirovat k respektu, slušnosti a férovému jednání.
„Fair play je pro mě základní gró celého života. Byla jsem vychovávána k tomu, abych byla férová nejen na kurtech, ale i v životě. Věřím, že pokud se k sobě lidé budou chovat s laskavostí, vrátí se jim to,“ uvedla tenistka.
Mezi těmi, kdo Petru Kvitovou v nové roli podpořili, je také šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek. „Super zpráva! Vítej,“ napsal cyklista, který je místopředsedou klubu.
Dalšími členy klubu jsou například basketbalistka Ilona Burgrová, dvojnásobná olympijská vítězka ve vodním slalomu Štěpánka Hilgertová nebo herec Jan Čenský. Současnou předsedkyní je držitelka bronzové medaile v alpském lyžování z Vancouveru 2010 Šárka Strachová.