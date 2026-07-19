Rekord je hezký, ale radši bych hrál v neděli. A Messi gól určitě dá, říká Mbappé

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  7:34
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Nespokojený Kylian Mbappé z Francie po první půli v utkání o bronz proti Anglii.

Nespokojený Kylian Mbappé z Francie po první půli v utkání o bronz proti Anglii. | foto: AP

Jude Bellingham z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.
Anglický realizační tým pózuje s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.
Angličané pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.
Harry Kane z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.
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Pokud Lionel Messi v nedělním finále proti Španělsku nedá gól, Kylian Mbappé zůstane nejlepším střelcem světových šampionátů všech dob. Dvěma trefami v zápase o třetí příčku proti Anglii (4:6) dosáhl na dvaadvacet branek, argentinský fenomén je na jedenadvaceti. „Je to sice hezké, ale já bych ty góly vyměnil za to, abych mohl hrát v neděli,“ řekl francouzský útočník.

Mbappého bilance na mistrovstvích světa je unikátní. Tři turnaje, dvaadvacet zápasů, dvaadvacet gólů. A to mu je teprve sedmadvacet.

Minimálně jeden, možná dva šampionáty ještě dá. To Messi se v nedělním finále rozloučí, je o dvanáct let starší než Mbappé.

„Leo dává góly pořád a určitě se trefí i ve finále,“ pronesl Mbappé v televizním rozhovoru pro M6 po porážce v zápase o bronz.

Kylian Mbappé na MS

2018: 7 zápasů, 4 góly

2022: 7 zápasů, 8 gólů

2026: 8 zápasů, 10 gólů

„Já se hlavně snažím pomáhat týmu. Je pravda, že když na mistrovství světa vstřelíte tolik gólů, je to výjimečné. Zapíšu se do historie, ale dnes na to nemyslím.“

Francie v zápase o třetí příčku prohrála poločas 0:4, ale po pauze dotahovala. Na 3:4, na 4:5, ale nakonec padla 4:6. „Chtěli jsme vyhrát a tím poděkovat trenérovi Deschampsovi za všechno, co pro národní mužstvo udělal. Bohužel se to nepovedlo, jsme zklamaní,“ řekl Mbappé.

Deschamps vedl národní mužstvo čtrnáct let, v roce 2018 dovedl tým ke zlatu, o čtyři roky později ke stříbru. V sobotu v Miami se s reprezentací rozloučil.

„Chtěli jsme pro něj tu medaili vybojovat. Ale v prvním poločase jsme ho zklamali. To jsme nechtěli. Ale tahle porážka jeho odkaz nemůže pošpinit,“ zdůraznil Mbappé.

On je blízko k tomu, aby získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje. Dal deset branek, Messi jich má osm.

S deseti vstřelenými góly se stal prvním hráčem, který na tuto metu dosáhl od dob německého útočníka Gerda Müllera v roce 1970.

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