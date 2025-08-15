Girona s Krejčím na úvod španělské ligy podlehla Rayu. Potopily ji chyby brankáře

  21:25aktualizováno  21:25
Fotbalisté Girony s českým obráncem Ladislavem Krejčím v základní sestavě vstoupili do nové sezony španělské ligy domácí porážkou 1:3 s Vallecanem. Pod dva góly se chybami podepsal brankář Paulo Gazzaniga, po jehož vyloučení hrál katalánský celek celý druhý poločas o deseti.

Ladislav Krejčí v dresu Girony. | foto: ČTK

Gazzaniga poprvé chyboval ve 20. minutě, když po malé domů nezpracoval skákající míč a přihrál ho přímo na nohu Jorgeho de Frutose, jenž střelou do poloodkryté branky otevřel skóre. O dvě minuty později střelec gólu v běžeckém souboji přetlačil Krejčího a naservíroval ideálně před prázdnou branku Álvaru Garcíovi.

Nevydařený poločas korunoval Gazzaniga ve 43. minutě, kdy ve snaze obehrát de Frutose hráče Vallecana jen nastřelil a pak ho musel v pokutovém území faulovat. Argentinský gólman viděl červenou kartu a Isi Palazón z penalty zvýšil na 3:0 pro Rayo.

V druhém poločase snížil Joel Roca, víc už ale oslabená Girona nezvládla.

Španělská La Liga
1. kolo 15. 8. 2025 19:00
Girona Girona : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1:3 (0:3)
Góly:
57. J. Roca
Góly:
18. De Frutos
20. Á. García
45+1. Palazón
Sestavy:
Gazzaniga – Martínez (58. Rincón), López, Krejčí, Blind (58. Reis) – Herrera (70. Lemar), Solís, Roca – Cygankov, Asprilla (46. Portu), Miovski (45. Krapyvcov).
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe (46. Fernández), Chavarría – Palazón, Díaz (70. Gumbau), Ciss, García (85. Espino) – López (81. Valentín), De Frutos (81. Nteka).
Náhradníci:
van de Beek, Francés, Martín, Ruiz, Ba.
Náhradníci:
Cárdenas – Mumin, Balliu, Trejo, Camello, Vertrouwd, Becerra.
Žluté karty:
Žluté karty:
15. Felipe
Červené karty:
43. Gazzaniga
Červené karty:

Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Bueno

Počet diváků: 11657

