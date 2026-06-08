Krejčí se chystá na MS, jeho partnerka Němečková září v Oktagonu

  14:04aktualizováno  14:04
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Zatímco kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí ladí v americkém Dallasu formu na své první mistrovství světa, jeho partnerka Dominika Němečková byla o víkendu k vidění na galavečeru Oktagon 89 v Bratislavě.
Ladislav Krejčí s partnerkou Dominikou Němečkovou

Ladislav Krejčí s partnerkou Dominikou Němečkovou | foto: Radek Vebr, MAFRA

Partnerkou kapitána české reprezentace Ladislava Krejčího je modelka Dominika...
Ladislav Krejčí a Dominika Němečková tvoří pár více než dva roky.
Partnerkou kapitána české reprezentace Ladislava Krejčího je modelka Dominika...
Ladislav Krejčí a Dominika Němečková tvoří pár více než dva roky.
30 fotografií

Šestadvacetiletá modelka patří mezi známé tváře organizace Oktagon MMA, kde už několik let působí jako cage girl. Fanoušci ji ale mohou znát i z prostředí soutěží krásy. V roce 2023 získala titul Miss International Czech Republic a stala se druhou vicemiss soutěže Miss Czech Republic.

oktagonmma

⚠️OKTAGON 89 | NOW | via OKTAGON.tv

6. června 2026 v 21:21, příspěvek archivován: 8. června 2026 v 12:06
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Němečková se vedle modelingu věnuje i dalším aktivitám. V minulosti studovala logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě a je také několikanásobnou mistryní republiky v orientálních tancích.

S Ladislavem Krejčím tvoří pár více než dva roky. Vztah si oba pečlivě střeží a společných fotografií na sociálních sítích zveřejňují minimum. Poprvé se na veřejnosti objevili společně na galavečeru Fotbalista roku 2023. Od té doby se bok po boku ukázali jen na několika vybraných akcích.

Naposledy spolu dorazili letos v březnu na vyhlášení ankety Fotbalista roku 2025, kde Krejčí převzal ocenění pro nejlepšího českého fotbalistu.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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