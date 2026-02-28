Yamalova paráda v La Lize: hattrick a výstavní kličkovaná zakončená do růžku

Lamine Yamal ve španělské fotbalové lize hattrickem přispěl k vítězství Barcelony nad Villarrealem 4:1. Katalánský klub má nyní v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhý Real Madrid, jenž v pondělní vyzve Getafe. Villarreal zůstal třetí a na lídra ztrácí už 13 bodů.
Útočník Lamine Yamal z Barcelony po jedné z mála zahozených šancí v utkání proti Villarrealu, kterému nasázel hattrick. | foto: AP

Yamal poslal domácí do vedení v 28. minutě. O devět minut později si na pravém křídle zpracoval dlouhý míč, obešel obránce Cardonu a Moleira a střelou do horního rohu branky po parádním sólu zvýšil.

Za Villarreal čtyři minuty po přestávce odpověděl Gueye a za dalších pět minut mohli hosté dokonce vyrovnat, ale Ayoze Pérez po nedorozumění v domácí obraně zpoza vápna netrefil prázdnou branku.

„Žlutá ponorka“ na jeho nepřesnost doplatila v 69. minutě, kdy si Yamal ideálně načasoval náběh na přihrávku Pedriho a završil hattrick. V nastavení ještě výsledek zpečetil střídající Lewandowski a trenér Hansi Flick vítězně oslavil jubilejní 100. soutěžní zápas na lavičce Barcelony.

