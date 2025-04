Landeskog se v NHL představil naposledy v červnu 2022, kdy s Coloradem pozvedl Stanley Cup. Na další zápas, byť v nižší soutěži, čekal 1021 dnů.

„Fyzicky jsem se cítil skvěle. Samozřejmě to bylo první utkání po hodně dlouhé době, takže je spousta věcí, na kterých je potřeba zapracovat a které je potřeba zlepšit, ale užil jsem si to,“ uvedl Landeskog, jenž by se mohl k Avalanche vrátit v blížícím se play off.

Kapitánem Colorada se stal už jako devatenáctiletý po Milanu Hejdukovi v roce 2012. Za Avalanche odehrál Landeskog v základní části NHL 738 zápasů a nasbíral 571 bodů, dalších 69 utkání a 67 bodů přidal v play off. Smlouvu má až do roku 2029. Kariéru mu ale nejprve zbrzdila operace stehenního svalu v létě 2020 a od října 2022 pak dvě operace pravého kolena včetně transplantace chrupavky.