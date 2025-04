Bostonské hokejisty čekají v nejbližších dnech zdravotní prohlídky, všechno se tudíž bude odvíjet podle nich.

Pokud ale propustku od Bruins dostane, nejmladší z tria – pětadvacetiletý Jakub Lauko – Rulíkovi slíbil, že přiletí a zúčastní se už závěrečného turnaje před šampionátem. Tedy Českých her v Brně začátkem května.

U Pavla Zachy je situace výrazně pesimističtější. Osmadvacetiletý centr sice odehrál všech 82 zápasů základní části, ale zdravotně není stoprocentní. Ač by rád znovu po roce přiletěl, s velkou pravděpodobností bude mít problém s tím, aby prošel zdravotní prohlídkou v klubu.

A David Pastrňák? Záleží čistě na hvězdném křídle. Původně se s jeho účastí příliš nepočítalo, ale kouč Rulík začátkem dubna uvedl, že o ní „Pasta“ ještě přemýšlí. Rozhodnutí tentokrát bude primárně na něm.

David Pastrňák (88) a Pavel Zacha (18) oslavují gól Boston Bruins.

Co by případné posily z Bostonu reprezentaci přinesly?

Začněme nejpravděpodobnější nadějí. Lauko by se v reprezentaci objevil po pěti letech, kdy měl táhnout juniorku na šampionátu dvacetiletých konaném zrovna v Ostravě, ale hned v prvním utkání si zranil koleno. Mezi dospělými by si odbyl premiéru.

Lauko by přiletěl i přesto, že mu právě skončila dvouletá smlouva s průměrným platem 787,5 tisíce dolarů a v létě bude omezeně volným hráčem. Sezonu za mořem rozdělil mezi Minnesotu a Boston, kam se po výměně vrátil.

V 56 zápasech si připsal 11 bodů, sází zejména na důraznou hru tělem, rychlost a bojovnost. Ze třetí nebo čtvrté formace se nebojí poprat.

Jak už ale kouč Rulík ukázal, přílet posily z NHL ještě před startem mistrovství neznamená automatickou účast na velkém turnaji. Vždyť Rulík loni takhle vyřadil Filipa Zadinu, Jakuba Vránu, Radima Zohornu a Tomáše Noska, protože se mu nezdály jejich vlažné výkony. Zejména Noska námaha s cestou z Ameriky a následným odmítnutím výrazně roztrpčila.

Zachu by Rulík jistě velmi rád uvítal z několika důvodů. Mohl by pomoct přesvědčit Pastrňáka, aby si zopakovali spolupráci z loňska. Vždyť Zacha rozhodl gólem čtvrtfinále se Spojenými státy (1:0), Pastrňák zase finále se Švýcary (2:0). A i když se Zacha trochu svezl s celkovou bídou Bruins, pořád nastřádal v základní části 47 bodů.

Navíc jde na české poměry o elitního centra, kterých bude tentokrát nedostatek. Z šampionátu se už omluvili kvůli zranění Filip Chytil (Vancouver) a David Tomášek (Färjestad/Edmonton), pardubický Lukáš Sedlák v semifinále extraligy spadl hrozivě na hlavu a Tomáš Hertl se s Vegas dostal do play off.

Jiřího Kulicha zase Buffalo chce poslat na play off do farmářské AHL, leč o toho bude ještě Rulík bojovat, a Nosek, David Kämpf a Radek Faksa nastupují nejvýše ve třetích útocích svých klubů NHL.

Jenže Zacha zakončil druhý rok ze čtyřleté smlouvy a Bruins potřebují, aby se do další sezony vykurýroval. Ta bude navíc náročnější o zimní olympiádu.

„Oba mají zdravotní problémy, Kuba (Lauko) vypadl na zhruba třicet zápasů, ale kdyby prošel zdravotní prohlídkou, zájem by měl. U Pavla platí to stejné,“ řekl Rulík začátkem dubna po inspekční cestě v Severní Americe.

Naprosto zásadní otázkou tak bude jméno megastar NHL Pastrňáka, který potřetí za sebou překonal magickou hranici sta bodů (tentokrát 43+63).

Na vítězství v bodování mu to nestačilo, to si už zajistil Nikita Kučerov (121 a zbývá mu odehrát jedno utkání), druhý skončí Nathan MacKinnon (116) a třetí díky více vstřeleným brankám Leon Draisaitl (52+54), ač nasbíral 106 bodů jako Pastrňák.

Křídlo z Česka ale předvádělo tak dominantní výkony v otřesných Bruins, kteří skončili ve Východní konferenci na posledním místě, že druhým mužem Bostonu je Morgan Geekie až s 57 body.

Pastrňákův případný přílet by úplně změnil očekávání Čechů pro mistrovství světa v Dánsku a ve Švédsku. Také on ale musí myslet na své zdraví, i jeho čeká příští únor olympiáda v Itálii. Nikdo by se jeho případné omluvence nemohl divit.