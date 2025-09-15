Tělo Dahlmeierové má být vyproštěno. I když si to bývalá biatlonistka nepřála

„Bylo výslovným a písemně zaznamenaným přáním Laury Dahlmeierové, aby v případě takové situace nikdo neriskoval život při pokusu o vyproštění jejího těla. Přála si, aby její ostatky zůstaly v takovém případě na hoře. To je i vůle jejích blízkých,“ uvedli tehdy její zástupci.
Zprvu se zdálo, že přání bývalé elitní biatlonistky, dvojnásobné olympijské vítězky, a jejího týmu vyplní. Avšak podle německého deníku Bild se aktuálně děje přesný opak.
Jak informoval pákistánský horský vůdce Kaleem Shani, který pracuje pro organizaci, s níž Dahlmeierová vyrazila na expedici, pro její ostatky vyrazil v neděli večer záchranný tým.
Její management ani blízcí se zatím k této zprávě nevyjádřili. Ale zdá se, že přání sedminásobné mistryně světa nakonec splněno nebude.