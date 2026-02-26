ONLINE: Lausanne - Olomouc 0:0, hosté i s Klimentem na hrotu bojují o postup

Před týdnem v Olomouc první souboj skončil remízou 1:1, když hosté brzy vedli a za Sigmu po pauze vyrovnal Šturm. Olomouc byla jasně lepším a nebezpečnějším týmem, měla spoustu velkých šancí, aby vyhrála výrazným rozdílem.
Do odvety volí trenér Tomáš Janotka následující sestavu: Koutný – Hadaš, Sylla, Malý, Sláma – Beran, Růsek, Baráth – Šturm, Kliment, Šíp.
V Lausanne to bude mít Olomouc těžší, zvlášť když se hraje na umělé trávě, na které v prosinci prohrála s gibraltarským Lincolnem. Na hřištích soupeřů navíc v evropských soutěžích utrpěla čtyři porážky z posledních pěti duelů.
Olomouc může ve Švýcarsku navázat na sezonu 1992/1993, kdy postoupil do osmifinále bývalého Poháru UEFA, o rok dřív si Hanáci zahráli dokonce čtvrtfinále.
Vítězi dvojzápasu přisoudí los pro osmifinále jednoho z dvojice AEK Larnaka - Mohuč.
Letica – Soppy, Mouanga, K. Sow, Fofana – Mollet, Custodio (C), Beloko – Diakité – Janneh, Butler-Oyedeji.
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Malý, Sláma – Beran, Baráth – Šturm, Růsek, Šíp – Kliment (C).
Castella – Ngonzo, Bergvall, Ajdini, S. Traoré, Poaty, Kana-Biyik, Sigua, Ozcan, Lippo, Renovales.
Stoppen, Hruška – Siegl, Spáčil, Slavíček, Drábek, Mikulenka, Jalovičor, Jásir, Janošek, Ghali.
Rozhodčí: Minaković – Borović, BožovićPřejít na online reportáž