Kde živě sledovat zápasy Laver Cup 2025? Do bojů zasáhne i Jakub Menšík

Autor:
  14:36
Osmý ročník tenisového Laver Cupu začíná v San Franciscu 19. září a potrvá do 21. září 2025. Diváci se můžou těšit na hvězdné týmy, v prestižním tenisovém klání se tradičně utkají výběr Evropy s výběrem Světa. Členem šestičlenného týmu kapitána Yannicka Noaha je i Jakub Menšík, jako náhradník je připraven Tomáš Macháč.
Výběr Evropy se raduje z triumfu v roce 2024.

Výběr Evropy se raduje z triumfu v roce 2024. | foto: Reuters

Výběr Evropy se raduje z triumfu v roce 2024.
Výběr Evropy se raduje z triumfu v roce 2024.
Výběr Evropy se raduje z triumfu v roce 2024.
Výběr Evropy se raduje z triumfu v roce 2024.
8 fotografií

Jaké týmy se utkají v Laver Cupu 2025?

  • Tým Evropy: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Flavio Cobolli, Jakub Menšík. Náhradník: Tomáš Macháč.
    Kapitán    : Yannick Noah
  • Tým Světa: Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Francisco Cerúndolo, João Fonseca. Náhradník: Jenson Brooksby.
    Kapitán: Andre Agassi.

Zajímavosti o Laver Cupu:

  • Laver Cup se hraje od roku 2017, premiérový ročník se uskutečnil v Praze.
  • Jde o poctu pro tenisovou legendu Roda Lavera, jedním ze zakladatelů turnaje je Roger Federer.
  • Od roku 2019 patří Laver Cup mezi ATP turnaje, ale stále jde jen o exhibici, byť je velmi prestižní. Každý člen vítězného týmu dostane 250 tisíc dolarů, poražení obdrží polovinu. Body do žebříčku se neudělují.
  • Arena Chase Center, kde se letošní Laver Cup odehraje, je domovem basketbalistů Golden State Warriors. Konají se zde i zápasy v dalších sportech (box, wrestling, esporty).

Program Laver Cupu 2025

  • Zápasy jsou rozdělené do 3 hracích dnů.
  • Každý den jsou na programu 3 dvouhry a 1 čtyřhra.
  • Za každý páteční vítězný zápas obdrží tým jeden bod, za sobotní dva body a za nedělní tři body.
  • Tým, který dosáhne 13 bodů z 24 možných, vyhraje Laver Cup.
  • V případě nerozhodného stavu po posledním zápase rozhodne o vítězi Laver Cupu další čtyřhra.
  • Hrát se bude na 2 vítězné sety, za stavu 1:1 přijde na řadu super tiebreak.

Kde sledovat v televizi Laver Cup živě?

  • Zápasy má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.
  • Kanál je dostupný u těchto operátorů:
    • Pecka TV
    • Telly
    • Magenta TV
    • Vodafone TV
    • Oneplay
  • Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování často bývá minimální požadovaný obrat na účtu.

Výsledky předchozích ročníků Laver Cupu:

RočníkDomácí týmHosté týmSkóre
2024 (Berlín)Tým EvropyTým Světa13:11
2023 (Vancouver)Tým SvětaTým Evropy13:2
2022 (Londýn)Tým EvropyTým Světa8:13
2021 (Boston)Tým SvětaTým Evropy1:14
2020 (Boston)nehrálo se (covid)
2019 (Ženeva)Tým EvropyTým Světa13:11
2018 (Chicago)Tým SvětaTým Evropy8:13
2017 (Praha)Tým EvropyTým Světa15:9

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.