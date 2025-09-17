Jaké týmy se utkají v Laver Cupu 2025?
Zajímavosti o Laver Cupu:
- Laver Cup se hraje od roku 2017, premiérový ročník se uskutečnil v Praze.
- Jde o poctu pro tenisovou legendu Roda Lavera, jedním ze zakladatelů turnaje je Roger Federer.
- Od roku 2019 patří Laver Cup mezi ATP turnaje, ale stále jde jen o exhibici, byť je velmi prestižní. Každý člen vítězného týmu dostane 250 tisíc dolarů, poražení obdrží polovinu. Body do žebříčku se neudělují.
- Arena Chase Center, kde se letošní Laver Cup odehraje, je domovem basketbalistů Golden State Warriors. Konají se zde i zápasy v dalších sportech (box, wrestling, esporty).
Program Laver Cupu 2025
- Zápasy jsou rozdělené do 3 hracích dnů.
- Každý den jsou na programu 3 dvouhry a 1 čtyřhra.
- Za každý páteční vítězný zápas obdrží tým jeden bod, za sobotní dva body a za nedělní tři body.
- Tým, který dosáhne 13 bodů z 24 možných, vyhraje Laver Cup.
- V případě nerozhodného stavu po posledním zápase rozhodne o vítězi Laver Cupu další čtyřhra.
- Hrát se bude na 2 vítězné sety, za stavu 1:1 přijde na řadu super tiebreak.
Kde sledovat v televizi Laver Cup živě?
- Zápasy má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.
- Kanál je dostupný u těchto operátorů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování často bývá minimální požadovaný obrat na účtu.
Výsledky předchozích ročníků Laver Cupu:
|Ročník
|Domácí tým
|Hosté tým
|Skóre
|2024 (Berlín)
|Tým Evropy
|Tým Světa
|13:11
|2023 (Vancouver)
|Tým Světa
|Tým Evropy
|13:2
|2022 (Londýn)
|Tým Evropy
|Tým Světa
|8:13
|2021 (Boston)
|Tým Světa
|Tým Evropy
|1:14
|2020 (Boston)
|–
|–
|nehrálo se (covid)
|2019 (Ženeva)
|Tým Evropy
|Tým Světa
|13:11
|2018 (Chicago)
|Tým Světa
|Tým Evropy
|8:13
|2017 (Praha)
|Tým Evropy
|Tým Světa
|15:9