Ledecká už opustila dějiště olympiády. Zdokumentovala, kam teď zamířila

S úsměvem na tváři se Ledecká vydala do Andorry, kde ji příští týden čeká další kolo Světového poháru v alpském lyžování.
„Cesta z Milána do Andorry. Tohle je třináctý hotel od začátku tohoto roku,“ napsala stručně na svůj Instagram.
Celkově trojnásobná olympijská vítězka – dvě zlata má ze snowboardingu a jedno ze sjezdařského super-G – si cestování z dějiště letošních zimních her zmapovala a do svého soukromí tak dala nahlédnout i svým fanouškům.
Ráno loučení s Milánem, letiště a sundavání olympijské akreditace, odpoledne větrná Barcelona a večer konečně Andorra a padnutí do hotelové postele.
Česká snowboardová a lyžařská hvězda na letošních hrách v Miláně a Cortině medailově neuspěla. V paralelním obřím slalomu na snowboardu vypadla ve čtvrtfinále a v superobřím slalomu ji těsně před koncem rozhodil jeden ze skoků a upadla.